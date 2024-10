Nuovo team per Alonso: è arrivato l’annuncio

Incredibile annuncio quello arrivato su Fernando Alonso. È successo prima del GP del Messico che si è corso ieri

Il Mondiale di Formula 1 si avvia alla conclusione. Restano ancora quattro gare da disputare in Brasile, a Las Vegas, in Qatar e a Abu Dhabi poi calerà il sipario su un’altra stagione che ha contribuito a delineare già gran parte delle line up dei piloti per la prossima annata.

Lewis Hamilton alla Ferrari non sarà l’unica (grande) novità in griglia di partenza. La Mercedes ha stupito tutti sostituendo il campione inglese con l’esordiente Kimi Antonelli. Carlos Sainz proseguirà la sua carriera in F1 con la Williams, sperando che il team britannico possa risollevarsi dopo una stagione negativa. Non ci sarà Daniel Ricciardo nel prossimo mondiale, sostituito già da Lawson alla Racing Bulls. La Alpine farà esordire Jack Doohan al posto di Ocon, passato alla Haas insieme all’ex Ferrari Bearman.

Le posizioni di alcuni piloti restano ancora in bilico. La Sauber deve decidere se rinnovare con Bottas o puntare su un giovane emergente in attesa del passaggio in Audi. La Red Bull, invece, dovrà inevitabilmente prendere di nuovo una decisione su Sergio Perez, il cui rendimento resta davvero deludente.

Alonso, che retroscena: ci ha provato davvero, Horner svela tutto

Il pilota messicano ha rinnovato la scorsa primavera il contratto in scadenza con la Red Bull per altri due anni. Proprio dopo la firma sono cominciati i problemi per Checo che – pensate – non arriva tra i primi cinque in un Gran Premio da quello di Miami dello scorso maggio. Il crollo improvviso nei risultati aveva addirittura favorito l’ipotesi di un suo licenziamento a stagione in corso, scelta che la Red Bull ha poi declinato concedendogli ancora fiducia.

In attesa di decidere se confermare o meno Perez per il prossimo Mondiale, il team principal della Red Bull, Christian Horner ha svelato che un altro pilota ha ambito a prendere il suo posto quando ancora non era arrivata la firma del messicano sul rinnovo.

Il pilota in questione è Fernando Alonso. Questo il retroscena svelato da Horner in un’intervista ripresa da ‘FormulaPassion’: “Il contratto di Checo non era stato rinnovo e Fernando, da pilota esperto qual è, voleva conoscere tutte le proprie opzioni. Lui e il suo manager Flavio Briatore sondano sempre il mercato. E’ un pilota molto competitivo e a 42 anni è ancora in grado di fare risultati. Sono sicuro che sarebbe in testa se avesse la macchina giusta.”

Alla fine, Alonso ha prolungato il suo contratto con la Aston Martin e, per la terza volta, il suo possibile trasferimento in Red Bull. Nella stessa intervista, Horner ha svelato anche che il fuoriclasse spagnolo è stato vicino al team di Milton Keynes in altre due occasioni, nel 2008 e nel 2012. “Due titoli non gli rendono giustizia, avrebbe dovuto vincere di più“, questa l’affermazione finale del team principal Red Bull che certifica la sua grande stima nei confronti di un pilota che non vuole saperne di smettere.