Pallone d’Oro, a Lamine Yamal il Trofeo Kopa

Il baby fenomeno, 17enne, del Barcellona Lamine Yamal ha vinto il Trofeo Kopa 2024.

Il premio dedicato ai calciatori under 21 va per la terza volta a un giocatore dei catalani. Un record importante per i blaugrana che stanno di fatto dominando il Trofeo avendo vinto tre delle prime quattro edizioni.

La classifica:

2) Arda Guler, Turchia, 19 anni, Real Madrid

3) Kobbie Mainoo, Inghilterra, 19 anni, Manchester United

4) Savinho, Brasile, 20 anni, Manchester City

5) Pau Cubarsì, Spagna, 17 anni, Barcellona