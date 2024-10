Il Bologna va, Italiano: “Finalmente una gara concreta, ne avevamo bisogno”

Il Bologna vince 2 a 0 a Cagliari, il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una gara completa, finalmente” – le sue parole – “mettendoci la giusta attenzione e qualità. Abbiamo fatto una prestazione di qualità e attenta, che ci permette di aggiungere punti e di finire con 0 gol. Avevamo bisogno di una gara come questa, sono davvero contento”.

Sul percorso dei felsinei: “Vedo un percorso di crescita, soprattutto nella gare di Champions riusciamo a tenere botta e quello deve essere motivo di grande soddisfazione. Quello che incontriamo in Europa dobbiamo riportarlo in Italia. Stiamo crescendo di condizione e nell’intesa. Oggi i ragazzi hanno avuto concretezza, poi molto attenti nel tenere il risultato. Abbiamo grandi margini. In pochi mesi non puoi essere perfetto, devi continuare a lavorare con entusiasmo credendo ancor di più in quello che stai facendo dopo vittorie come questa”.