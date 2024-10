“Non è vero”, terremoto Pogacar: smentita pesantissima

Tadej Pogacar spiazzato: il ciclista più forte del mondo vincitore di Giro e Tour nel 2024 è stato smentito

Tadej Pogacar è senza alcun di dubbio il ciclista più forte al mondo. Lo sloveno di fatto non ha rivali e già l’accostamento ad uno dei grandi di questo sport, ovvero Eddy Merckx, deve far immaginare a quale livello sia il 26enne.

Di fatto non conosce ostacoli tantomeno avversari ed in questo 2024 ha semplicemente dominato. La Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro d’Italia ed il Tour de France senza dimenticare il Mondiale su strada ed il Giro di Lombardia: questo il palmares di una stagione, quella che si è appena conclusa, davvero trionfale

La doppietta Giro-Tour, suo grande obiettivo stagionale, è stata centrata alla sua prima partecipazione alla corsa in rosa e tra gli appassionati c’è già il rammarico nel non vederlo sulle strade italiane anche nella prossima stagione. Eh sì perché Pogacar vuole vincere davvero tutto e per questo motivo ha puntato la Vuelta, unica grande corsa a tappe che ancora gli manca.

Pogacar, le dichiarazioni smentiscono tutto: colpo di scena

D’altronde Pogacar è un ciclista che pianifica nel dettaglio il suo programma e si allena in base ad esso. Sappiamo già a quali eventi parteciperà il prossimo anno: il Tour de France, ovviamente, ma anche il Giro delle Fiandre e l’UAE Tour, corsa a tappe che si corre a febbraio negli Emirati Arabi Uniti, un evento di rilievo per l’UAE Emirates, la squadra in cui milita e che gli ha rinnovato il contratto fino al 2030.

Il campione sloveno è fidanzato con la collega Urška Žigart, ciclista classe ’96, reduce da una stagione in chiaroscuro, con l’amarezza dell’esclusione al Mondiale da parte della Slovenia. Pogačar, proprio in riferimento alla sua compagna, recentemente aveva dichiarato di sacrificarsi di meno nella vita di coppia. Un’affermazione che la Žigartha così commentato ai microfoni di Sportal. “Non sapesse che avesse detto questo – ha ammesso – credo che mi veda fare più compromessi ma è comprensibile dati i suoi risultati, la sua carriera ed il suo nome“.

La Zigart ha poi proseguito: “Sicuramente potrei ottenere di più se potessi concentrarmi su di me al 100% ma non è vero che mi sacrifico più di Tadej nella nostra relazione. Il poter stare meno tempo sotto la doccia per cucinare prima è vero così come lo è il soffrire più di lui quando gli sto dietro in allenamento ma non mi creano problemi queste piccole cose” ha concluso.