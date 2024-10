Sì, il Napoli fa sul serio per lo Scudetto: steso anche il Milan a San Siro, decidono Lukaku e Kvara

Sì, il Napoli è da Scudetto, anche se Manna e Conte fanno a gara a nascondersi: a San Siro gli azzurri portano a casa una vittoria pesantissima per 2 a 0, grazie alle firme dei propri attaccanti principi, Kvaratskhelia e Lukaku. Nuovo allungo su Inter e Juventus, chiamate a rispondere ora per non far scappare la capolista.

Sorpresa nelle formazioni: Pulisic fuori per sintomi influenzali, Leao invece per scelta tecnica. Pronti-via, ecco il gol di Lukaku: prima il belga aveva erroneamente fermato un tentativo di Kvaratskhelia, ma dopo pochi minuti ha portato in vantaggio i suoi sull’assist di Anguissa, al 5′. Il Milan dopo aver subito il colpo si alza e colleziona tre occasioni, con Musah che va vicinissimo al pari con il suo destro da fuori, poi anche Chukwueze di sinistro impegna Maignan. Erroraccio di Maignan al 35′ su un cross di Di Lorenzo controllato malamente, il francese regala una occasione a Politano che calcia fuori. Ci prova Mc Tominay dalla distanza 5 minuti dopo, Maignan controlla in tuffo agevolmente. Il raddoppio è una perla: al 43′ Kvaratskhelia parte da sinistra, converge e calcia sul secondo palo: Maignan non è così reattivo, 2-0 del Napoli.

Si riparte con il Milan che vuole riaprirla e lo fa subito con Morata su assist di Chukwueze: l’attaccante però era in fuorigioco. I rossoneri fanno girare palla in cerca di un varco. Ne trova uno Loftus-Cheek, ma Okafor viene anticipato all’ultimo da Di Lorenzo. Al 60′ McTominay ha la palla per chiudere il match, ma lo scozzese spreca l’assist di Kvara. Fonseca inserisce sia Pulisic che Leao. Il Milan alza il pressing, proprio il portoghese cerca lo strappo giusto tenendo in apprensione la difesa azzurra. La palla ce l’hanno i padroni di casa, ma l’occasione più pericolosa è per Anguissa, che manda fuori dal limite. All’86’ Leao fa una gran cosa e si crea la palla del 1-2, bruciando tutti e scatenando il destro, Meret manda in corner. Finisce così, Fonseca piomba a -11 dalla vetta.