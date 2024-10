“Straziante scomparsa”, è morto a 25 anni: lutto terribile nel calcio – Sportitalia.it 

Una notizia terrificante ha sconvolto il mondo dello sport nei giorni scorsi, ed in particolar modo quello del calcio: se ne è andato a 25 anni

Nei giorni scorsi è arrivata una di quelle notizie che mai nessuno vorrebbe dare e che sconvolge, ancora una volta, il mondo dello sport. Questa volta quello del calcio che piange la scomparsa di un atleta giovanissimo, passato a miglior vita a soli 25 anni. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro della rete e dei social network.

I tifosi e gli amanti di questo sport fanno ancora fatica a credere che Holden Trent non sia più in questo mondo. L’estremo difensore del Philadelphia Union è venuto a mancare per cause non note. In merito a questa tragica vicenda sono partite le prime indagini di rito, con il solo obiettivo di fare chiarezza.

Un terribile lutto che ha colpito il campionato in cui militava, vale a dire la Major League Soccer. La massima Federazione calcistica statunitense lo ha voluto ricordare con un lungo e commovente messaggio pubblicato sui social. Cordoglio è stato espresso alla famiglia, fidanzata, parenti ed amici del calciatore.

Tragico lutto nel mondo del calcio, è scomparso a soli 25 anni

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media americani pare che il portiere era stato urgentemente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Non è stato reso noto se si fosse sentito male nella sua abitazione oppure nel centro sportivo dove si allenava insieme al resto della squadra. La cosa certa, purtroppo, è che i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma le sue condizioni erano sin troppo gravi dall’inizio.

Come riportato in precedenza sono ancora sconosciute le cause che hanno portato alla sua morte. L’obiettivo del classe ’99 era quello di conquistare, un giorno, la chiamata nella Nazionale del suo Paese. Il club, intanto, in una nota ha voluto precisare che non verranno rilasciate altre informazioni sulla sua morte per una questione di privacy e di rispetto nei confronti della famiglia che ancora non accetta la morte di Trent: “Siamo sconvolti dalla straziante scomparsa di Holden Trent. Per noi era un figlio, un fratello, un fidanzato e un compagno di squadra devoto che rendeva migliori coloro che lo circondavano”.

Nativo di Greensboro, nel North Carolina, ha iniziato a muovere i primi passi nella squadra della sua città natale. Fino a quando non si è iscritto all’Università dove ha militato nel team della Charlotte Independence. Le sue prestazioni convincono il Philadelphia Union a puntare su di lui, ma come portiere di riserva. Prima qualche apparizione nella seconda squadra, poi la promozione nella prima, il tutto con un bagaglio di sogni ancora inespressi.