Daniele Scardina, toccante confessione: i fan trattengono il fiato

Stupisce e commuove i suoi tanti tifosi l’inattesa confessione di ‘King Toretto’, al secolo Daniele Scardina

Di solito vengono celebrati gli anniversari dei trionfi, dei record e di presenze dei campioni dello sport. Date da cerchiare in rosso sul calendario non solo per gli eroi degli stadi, delle arene e dei palazzetti dello sport ma anche per i loro tifosi.

Ma talvolta è utile ricordare anche i momenti più drammatici dato che, come recita una popolare massima, ciò che non ci uccide ci fortifica e ci rende migliori. Lo sa bene Daniele Scardina che ha visto la propria vita stravolta da un improvviso ‘tsunami’.

Era il 28 febbraio del 2023 e ‘King Toretto’ stava terminando l’allenamento in palestra quando una vasta emorragia cerebrale lo ha mandato al tappeto. La corsa in ospedale, l’intervento chirurgico d’urgenza, il coma (per un mese e mezzo), il risveglio e la lunga riabilitazione, le tappe che hanno segnato quei drammatici giorni.

E proprio ora che il peggio è alle spalle l’ex fidanzato di Diletta Leotta si abbandona a una confessione che ha sorpreso tutti i suoi numerosi fan. Un toccante e inaspettato messaggio che ‘King Toretto’ ha postato sul suo account Instagram.

Scardina, la rivelazione sulla sua malattia: “Ho temuto di non farcela”

Il ring è stato la sua vita. Sul ring si è meritato il soprannome di ‘King Toretto’ diventando nel contempo uno degli sportivi italiani più amati e seguiti sui social network. Ma ora la vita quotidiana, fatta di piccoli gesti e di faticose conquiste, è il suo ring.

È quanto Daniele Scardina scrive, tra l’altro, nella storia Instagram che ha pubblicato a un anno e 8 mesi dall’emorragia cerebrale che ha messo in stand by la sua vita e la carriera di pugile. Un post che l’ex campione internazionale WBO dei supermedi ha deciso di pubblicare anche per aggiornare sulle sue attuali condizioni venendo così incontro alle tante richieste in tal senso da parte dei suoi follower.

“Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qua, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo in avanti rispetto al giorno precedente. Il mio ring ora è la vita quotidiana“, il post di Scardina.

Un messaggio in cui ‘King Toretto’ si è messo a nudo svelando sia le sue fragilità sia il suo grande altruismo visto che, pur essendo impegnato nel match più difficile della sua vita, non si dimentica degli altri: “Ho tanto lavoro da fare, tante fragilità da rafforzare, ma piano piano sto riprendendo in mano la mia vita, una diversa da quello che facevo prima e che vedevate su Instagram, ma sempre grato di ciò che ho e che posso ancora fare, soprattutto per gli altri“.