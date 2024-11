Lazio e Fiorentina, la grande occasione del sorpasso alla Juventus

A chiudere il turno infrasettimanale della Serie A 2024/25, saranno le sfide di questa sera. Alle 18:30 Genoa-Fiorentina e alle 20:45, Como-Lazio e Roma-Torino. Biancocelesti e Viola hanno una grande occasione. Con 16 punti, le squadre di Baroni e Palladino occupano al momento la 5^ e 6^ posizione in classifica, a due punti di distacco dalla Juventus, attualmente al quarto posto. Una vittoria di entrambe, relegherebbe la Juventus al 6° posto. Ma soprattutto darebbe un’ulteriore iniezione di fiducia ai laziali e ai fiorentini.

Palladino e la Fiorentina, la pazienza paga

L’avvio di stagione della Fiorentina aveva condizionato i primi giudizi dei tifosi e dell’opinione pubblica sul nuovo corso del tecnico di Mugnano di Napoli. Dal ko 3-2 a Bergamo contro l’Atalanta, è però emersa un’altra Fiorentina. Nelle ultime 7 gare, i viola hanno collezionato 6 vittorie e un pareggio contro l’Empoli, comprese le due sfide di Conference League, rimontando la classifica fino alle soglie della zona Champions League. Un andamento sorprendente per una formazione che tra fine agosto e inizio settembre aveva fatto storcere il naso a tanti a casa delle difficoltà addirittura avere la meglio dei modesti ungheresi della Puskas Academy nel preliminare di Conference.

Lazio, una ricostruzione che procede spedita

La squadra biancoceleste si sta ricostruendo sulla base di nuovi acquisti operati dal prescindere Lotito e il DS Fabiani. Dopo un inizio altalenante, la squadra di Baroni sembra aver trovato la quadra giusta e nelle ultime gare, gioca, segna e si diverte. Peraltro, non solo in campionato, la Lazio sta dominando anche in Europa League, posizionandosi al momento in testa alla League Phase di Europa League. Il ruolino di marcia della squadra di mister Marco Baroni dice sei vittorie nelle ultime sette. L’unico ko è arrivato allo Stadium contro la Juventus…. Ma stasera con un successo sul Come potrebbe superare proprio i bianconeri.