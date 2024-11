Si è spenta a soli 19 anni: lutto terribile nello sport italiano

Un terribile lutto ha colpito, nelle scorse ore, lo sport italiano: l’atleta si è spenta a soli 19 anni

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Una vera e propria tragedia che ha colpito il mondo dello sport, in particolar modo quello italiano, che ha salutato per sempre una giovane atleta con un futuro ancora tutto da scrivere. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 19 anni.

Purtroppo Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta. La giovane, nella mattinata di lunedì 28 ottobre, era caduta durante una sessione di allenamento di sci in Val Senales. Sin da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi. Trasportata, in elicottero, presso l’ospedale “San Maurizio” di Bolzano, è deceduta il giorno dopo. A diramare la triste notizia ci ha pensato il Ministero della Difesa con una nota. Il prossimo 15 novembre avrebbe compiuto 20 anni.

Lutto nello sport italiano, se ne va a 19 anni: tifosi in lacrime

La promessa della velocità italiana si è spenta per sempre. Come riportato in precedenza aveva rimediato un brutto incidente durante un allenamento svolto con la Nazionale Juniores di sci alpino. La nativa di Sestriere, appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, aveva perso il controllo mentre scendeva lungo la pista “Gravand G1” della Val Senales, in Alto Adige. L’impatto è stato terrificante: aveva sbattuto violentemente il volto.

Non si è fatto attendere il messaggio di cordoglio da parte della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) che ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia. Ad unirsi al dolore anche il numero uno, Flavio Roda, e tutti i dirigenti, tecnici, atleti, Consiglio Federale e compagne di squadra che avevano avuto il piacere e l’onore di poter lavorare con Matilde.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni pare che gli sci della giovane, mentre stava scendendo lungo la pista, si siano divaricati. Le lamine hanno perso contratto con il manto nevoso e da lì il terribile impatto: il suo volto sul terreno ghiacciato. Proprio in quel punto uno dei suoi sci si è sganciato e la 19enne è finita fuori pista. Dalle prime indagini, come confermato anche dal “Corriere del Trentino“, i carabinieri hanno dichiarato che il tracciato in quel momento era in regola e le recinzioni al loro posto.

Nelle prossime ore, però, verranno effettuate altre importanti verifiche. Un terribile lutto per i suoi genitori e per la sorella Lucrezia, anche lei sciatrice e vincitrice (nel mese di marzo) nella Super G.