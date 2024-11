Ayrton Senna video agghiacciante: l’attesa è finita

Spuntano le immagini di Ayrton Senna, il video è incredibile: il conto alla rovescia è quasi finito, ormai manca pochissimo

Da tempo ormai gli appassionati di Formula 1, e soprattutto i tifosi di Ayrton Senna, i nostalgici di un campione indimenticabile che tante emozioni ha regalato a milioni di persone, erano in attesa. Il lungo conto alla rovescia sta però finalmente per giungere al termine. Sui principali social stato pubblicato un video con protagonista lo stesso leggendario pilota brasiliano, lasciando a bocca aperta tutti.

Si vociferava da tempo dell’arrivo su Netflix di una serie dedicata alla Formula 1 e, in particolar modo, proprio alla storia di Senna. Qualcuno, come il Daily Mirror, l’aveva addirittura ribattezzata la “serie più attesa di sempre“. E forse non aveva del tutto esagerato, visto e considerato che, dal momento dell’annuncio, l’attesa tra i tifosi è stata a dir poco spasmodica.

L’amore per il pilota brasiliano, scomparso nel tragico incidente di Imola nel 1994, continua infatti a essere fortissimo ed è anche per questo motivo che l’ultimo video arrivato sulle principali piattaforme, inerente proprio la miniserie in arrivo, ha fatto battere il cuore a chiunque stesse aspettando con ansia questo momento. Le immagini sono agghiaccianti e adesso tutti non vedono l’ora di poter vedere per intero la serie dedicata al fenomeno brasiliano.

Senna, spuntano le prime immagini della serie Netflix: il video è emozionante

Realizzata in collaborazione con la famiglia del leggendario pilota, la serie Netflix dedicata a Senna si preannuncia come un piccolo capolavoro, assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati di motori e non solo. La miniserie in questione porrà infatti la propria attenzione sul dramma biografico di un uomo che ha saputo diventare un’icona in pochi anni di carriera, grazie a delle qualità che andavano ben oltre le imprese mostrate in pista.

Stando alle prime anticipazioni riguardanti la trama, la serie si concentrerà non solo sul personaggio, ma anche sull’uomo, sulla sua crescita, su quel talento espresso già nel karting, fino al trasferimento in Inghilterra, alle prime gare professionistiche e poi all’exploit in Formula 1. Una vita straordinaria chiusa in maniera tragica a soli 34 anni in uno degli incidenti più dolorosi della storia dello sport.

Le immagini del trailer lasciano ben presagire cosa ci aspetterà in quello che è già stato annunciato come uno dei più importanti eventi Netflix del prossimo autunno. Non resta che continuare il conto alla rovescia fino al debutto globale, previsto per il 25 novembre 2024. Una data da segnare con un circoletto rosso per tanti appassionati di Formula 1 o per chi, semplicemente, vuole conoscere meglio quello che rimarrà per sempre come un’icona del Novecento, a prescindere dal tifo e dalla passione sportiva.