Dramma per un campione del tennis: tifosi in ansia

Dichiarazioni preoccupanti quelle rilasciate da uno dei grandi protagonisti del Tennis. È stato proprio lui a raccontare cosa gli è successo

Si avvia alla conclusione il 2024 del tennis. Tra meno di un mese calerà il sipario su una stagione che prevede ancora eventi importantissimi nell’ultima parte del calendario.

Dopo il Masters di Parigi Bercy, in corso nell’omonima arena della capitale transalpina, la prossima settimana ci saranno i due Atp 250 di Metz e Belgrado che precederanno l’evento clou di novembre ovvero le Atp Finals di Torino, in programma dal 10 novembre.

Al PalOlimpico di Torino si sfideranno i migliori otto tennisti dell’Atp Race, la classifica che tiene conto solo dei risultati ottenuti nell’anno in corso. Tra questi, ha ottenuto la qualificazione con ampio anticipo uno dei grandi protagonisti della stagione, arrivato anche ad occupare, seppur per un breve periodo lo scorso settembre, anche la seconda posizione del ranking Atp alle spalle di Jannik Sinner.

Dramma per Alexander Zverev: tifosi in ansia

Il tennista in questione è Alexander Zverev. Il tedesco ha vissuto una prima di annata molto positiva, culminata tra maggio e giugno con la vittoria degli Internazionali d’Italia a Roma e la finale raggiunta (e persa) al Roland Garros contro Alcaraz, la sua seconda in carriera in un Major.

Dall’estate scorsa, Zverev ha raggiunto la finale in una sola occasione ovvero nella sua Amburgo, sconfitto da Fils. Il miglior risultato tra Slam e Masters 1000 è stata la semifinale di Cincinnati, persa contro Sinner. Troppo poco per Alexander che ha fallito anche l’appuntamento olimpico, eliminato ai quarti di finale a Parigi da Lorenzo Musetti, stesso avversario che l’ha sconfitto una settimana fa a Vienna dove era la prima testa di serie del tabellone.

A spiegare il rendimento altalenante avuto dallo scorso giugno è stato lo stesso Zverev. Il tedesco, in un’intervista al sito dell’Atp ripresa da ‘Tennisworlditalia’, ha rivelato di aver problemi di salute che hanno pregiudicato il suo rendimento. A procurarglieli è stato l’infortunio subito a Wimbledon. In seguito a una caduta nel match contro Norrie si è procurato un edema osseo al ginocchio e una lacerazione della capsula dell’articolazione.

L’infortunio non ha necessitato di un’operazione ma si è riassorbito da sé. Evidentemente però ha lasciato tracce nel fisico di Zverev: “Da Wimbledon ho avuto problemi di salute, non stavo disputando buone partite e non mi sono sentito bene. Ho avuto un crollo. Ora mancano due tornei alla fine dell’anno e voglio giocare il miglior tennis in entrambi gli eventi.”

Si è dato un incitamento Zverev che ha confessato il suo momento di difficoltà e punta a chiudere al meglio, tra Bercy e Torino, un’annata comunque positiva. Il tedesco non disputerà la Final Eight di Coppa Davis con la Germania a Malaga.