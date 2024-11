Il retroscena: Balotelli in ritardo al Genoa per colpa di… Ballardini

Mario Balotelli è diventato un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante rossoblu non è stato però subito in grado di essere protagonista contro la Fiorentina. Secondo quanto rivelato dal nostro Alfredo Pedullà questo dipenderebbe anche da… Ballardini.

Il retroscena, ecco la news

Mario Balotelli è arrivato in ritardo al Genoa per colpa di… Davide Ballardini. Ci spieghiamo: Gilardino aveva già sciolto le riserve da diverse settimane sull’attaccante, come raccontato nei dettagli. Soltanto che una parte del club, in modo particolare l’amministratore delegato Blazquez, frenava perché le valutazioni erano anche su Gilardino. E c’erano stati contatti indiretti con Davide Ballardini prima della gara contro il Bologna (poi finita 2-2). E il Genoa stava pensando che un altro allenatore avrebbe potuto non avallare l’arrivo di Balotelli. Poi il club ha deciso di accontentare Gilardino, ufficializzando l’arrivo dell’attaccante classe 1990. Ma la posizione di Gilardino è sempre delicata, la gara di Parma dirà molto, l’ombra di Ballardini (tra le altre, più delle altre..:) non va sottovalutata.