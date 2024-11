Leclerc e Verstappen alleati: tifosi gelati

In Formula 1 si sta creando una vera e propria ‘alleanza’ a distanza tra Charles Leclerc e Max Verstappen: nessuno avrebbe potuto immaginarlo

Mancano ormai solo 4 weekend al termine del Mondiale 2024 di Formula 1. In calendario ci sono ancora 4 Gran Premi e 2 Gare Sprint che possono regalare tante emozioni anche in ottica titolo iridato. La battaglia è decisamente più serrata nel Mondiale Costruttori, dove la McLaren ha solo 29 punti di vantaggio sulla Ferrari e 54 sulla Red Bull.

Tuttavia anche la partita per il titolo piloti è ancora aperta: Lando Norris ha dimostrato anche in Messico di avere tutte le carte in regola per tentare il tutto per tutto in questi ultimi appuntamenti. Il britannico della McLaren ha 47 punti di ritardo dal leader del Mondiale, Max Verstappen, mentre Charles Leclerc è distante 71 punti dal tre volte campione del mondo.

Il divario con il ferrarista sembra poter rassicurare Verstappen, mentre quello con Norris non può fargli dormire sonni tranquilli. Allo stesso tempo Leclerc sembra pensare più al secondo posto che al primo: Max sembra davvero troppo distante, mentre i 24 punti che lo separano da Norris sono certamente colmabili.

‘Alleanza’ Leclerc-Verstappen: ora Norris trema

Anche per questo ai microfoni dei giornalisti Leclerc ha sottolineato che l’aggressività di Verstappen nei confronti di Norris è un aspetto che può giocare in suo favore. “Mi dà più possibilità di essere vicino a Lando nel Mondiale“, ha detto il monegasco. In più la Ferrari può sfruttare le Red Bull per rosicchiare punti alla McLaren nel Mondiale Costruttori: quella che si sta creando è una sorta di “alleanza” a distanza (fermo restando che ognuno persegue i propri interessi) tra Charles e Max.

Eppure Leclerc può ancora andare a caccia di Verstappen e provare a regalare un sogno ai tifosi della Ferrari. Finché la matematica consente di crederci il 27enne di Monte Carlo ha il dovere di non lasciare nulla di intentato. Il ferrarista ha detto di voler ragionare gara per gara dato che in questo momento non dipende esclusivamente da lui.

Leclerc avrebbe infatti bisogno di vincere sempre e sperare che Verstappen incappi in brutti weekend. “Non faccio affidamento su questo – le parole del monegasco – Voglio finire forte e poi faremo i conti”. Il prossimo appuntamento è in Brasile, dove si correrà già in questo fine settimana: lo scorso anno trionfò il campione olandese della Red Bull davanti a Norris e Alonso.