Scippo a Bagnaia: Martin infiamma la MotoGP

Due gare al termine del Mondiale di MotoGP e si infiamma la sfida tra Martin e Bagnaia: la clamorosa rivelazione

Appena 17 punti. Sono quelli che separano Jorge Martin da Pecco Bagnaia, i due rivali per il Mondiale 2024 di MotoGP. Una sfida iniziata di fatto agli albori di questo campionato che sta infiammando tutti gli appassionati della categoria regina del Motomondiale.

La sfida Italia-Spagna, almeno per quanto riguarda i piloti, non può non far tornare alla mente i duelli che hanno caratterizzato gran parte della carriera di Valentno Rossi. Dalle sfide con Sete Gibernau a quelle con Marc Marquez (rinato e terzo nella classifica iridata con la Ducati del Team Gresini) e con Jorge Lorenzo in cui non sono mancati momenti di grande tensione tra i protagonisti coinvolti.

Insomma, una sfida senza esclusione di colpi quella tra Pecco e Jorge con un unico comune denominatore, la Ducati mattatrice assoluta, vincitrice da tempo del mondiale Costruttori in MotoGP e avviata ormai a un’epoca di dominio che KTM, Aprilia, Yamaha e Honda difficilmente riusciranno a scalfire, almeno nel breve periodo.

MotoGP, colpo di scena clamoroso: l’ammissione di Martin su Bagnaia

Con due Gran Premi ancora da disputare (e relative gare Sprint) può naturalmente accadere ancora tutto. La sfida tra Martin e Bagnaia è serrata, sebbene nel più totale rispetto sportivo. Nella conferenza stampa pre Sepang, è stato toccato ovviamente anche il tema Valencia, essendo l’ultimo Gran Premio in calendario in programma proprio nelle zone colpite dalla devastante alluvione che ha causato centinaia di morti con Martin che si auspica un cambio di sede.

Grande spazio, però, alla rivalità tra i due piloti. Martin ha svelato come si senta bene e più maturo, pronto a lottare fino all’ultimo per sé e la sua scuderia. “Quest’anno voglio vincere, nella scorsa stagione ho perso ma il mondo non è finito” ha spiegato. Lo spagnolo ha anche sottolineato come la stagione per entrambi “sia stata spettacolare” pur avendo superato momenti difficili. “L’importante è imparare dagli errori” ha chiosato il pilota spagnolo.

A precisa domanda Jorge Martin ha svelato anche cosa abbia imparato da Bagnaia. “Ci conosciamo da molto tempo – ha ammesso – come stile credo di essere migliorato ed avvicinato a lui. Pecco è molto calmo mentre io sono più impulsivo. E – ha concluso – anche da questo punto di vista cerco di imparare da lui.“