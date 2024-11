Terremoto Paola Egonu, è un dramma: futuro in bilico

Momento stranamente complicato per una delle pallavoliste più forti al mondo: futuro tutto da decifrare per la nostra Paola Egonu.

Osannata quanto chiacchierata; questo il destino di Paola Egonu, talento assoluto del volley italiano, tra le giocatrici attualmente in attività più forti al mondo. La conferma delle sue enormi potenzialità l’abbiamo avuta con sommo piacere l’estate scorsa, quando ha trascinato a suon di punti e schiacciate vincenti la Nazionale italiana femminile alla medaglia d’oro olimpica, ai giochi di Parigi 2024.

Indiscutibili le qualità atletiche e tecniche della Egonu, che ha superato il delicato momento in maglia azzurra durante la gestione del precedente commissario tecnico Davide Mazzanti, trovando invece un feeling ideale con Julio Velasco, l’esperta leggenda del volley che ha saputo dare nuove motivazioni ed un ruolo ben preciso a Paola durante l’ultimo ciclo di partite.

Se in Nazionale la Egonu è dunque tornata ai vecchi splendori, è tutto da chiarire invece il suo futuro di carriera dal punto di vista della squadra di club. Attualmente l’opposta di Cittadella gioca con la Vero Volley Milano. Ma le ultime indiscrezioni di mercato la vedono sempre più lontana dal capoluogo lombardo, con rumors molto forti riguardo un paio di soluzioni alternative nel prossimo futuro.

Egonu lascia Vero Volley Milano? Ecco le soluzioni possibili

Nelle ultime settimane si è vociferato all’interno dell’ambiente della pallavolo italiana di una rottura tra Paola Egonu ed il resto dello spogliatoio di Milano. Frizioni evidenti nate dall’atteggiamento della stella azzurra, che avrebbe dato forfait con motivazioni fin troppo ‘leggere’ nella finale di Supercoppa Italiana femminile, persa dalla Vero Volley contro i rivali storici di Imoco Conegliano.

Un momento davvero particolare per Egonu, che ha un contratto fino all’estate 2025 con la formazione lombarda ma sta seriamente pensando di cambiare aria. Il mercato del volley in Italia è ancora aperto fino a gennaio, dunque c’è tutto il tempo per acquistare, vendere o scambiarsi giocatrici.

Due le opzioni sul piatto: la prima è un ritorno nel campionato turco, uno dei più competitivi d’Europa. Egonu è finita nel mirino del VakıfBank di Istanbul, club con cui ha già militato nel 2022-2023 vincendo una Champions League ed una coppa di Turchia. Il tecnico italiano Giovanni Guidetti la vorrebbe volentieri con sé.

L’alternativa è quella di un clamoroso scambio tra opposte italiane: Egonu andrebbe a giocare al Savino del Bene Scandicci, mentre a Milano finirebbe il suo alter ego anche in Nazionale, ovvero la giovane Ekaterina Antropova, giocatrice di grande talento di origine russa. Tutto ancora da decifrare nel futuro di Paola, che resta la pallavolista italiana più forte e discussa della sua generazione.