Camila Giorgi, che spettacolo in ascensore: il video spopola sul web

Dal campo ai social, Camila Giorgi rimane una star anche dopo il ritiro: l’ex tennista fa girare la testa ai numerosi fan con un video su Instagram che esalta il suo fascino

Dopo un lungo periodo di pausa e di silenzio, è tornata a far parlare di sé Camila Giorgi. L’ex tennista azzurra, ritiratasi dalla carriera agonistica nei primi mesi dell’anno, aveva lasciato molti interdetti per la sua sparizione per certi versi frettolosa dalla scena sportiva e con tanti presunti aspetti da chiarire.

La Giorgi ha messo a tacere le polemiche, raccontando la propria versione dei fatti. Nessuna ‘fuga’ dall’Italia e dal mondo del tennis, semplicemente un cambio radicale di prospettive di vita. Ora, Camila può dedicarsi a tempo pieno alla sua attività di modella e influencer, continuando ad avere un folto seguito di ammiratori.

Più di qualcuno rimpiangerà quello che è stato un grande talento, mai assistito in campo dalla giusta continuità. Camila è stata più volte tra le top 30 del mondo, poteva aspirare a essere anche di più per le sue potenzialità, avendo ottenuto in carriera risultati importanti come la vittoria di un WTA 1000 a Montreal, nel 2021. I suoi tifosi più irriducibili possono continuare a seguirla sul web, dove continua a spopolare, tra foto e video che lasciano il segno.

Camila Giorgi, un buongiorno speciale al pubblico: gambe da favola in primo piano

Uno degli ultimi post è un buongiorno da parte di Camila piuttosto particolare. In albergo, scendendo in ascensore verso il bar, si filma controllando il suo trucco allo specchio e mettendo in evidenza un look da capogiro.

Tailleur elegantissimo e minigonna da sballo, Camila sfoggia gambe perfette e attira in men che non si dica, naturalmente, like e commenti estasiati da parte del suo pubblico. Ecco alcuni dei messaggi a lei indirizzati: “Le gambe più perfette del mondo”, “Sei meravigliosa”, “Grazie per regalarci tutta questa bellezza”, “Sempre più attraente”, “La tennista più sexy di sempre”.

Per i suoi oltre 700 mila followers su Instagram, ogni nuovo post e storia di Camila sono uno spettacolo imperdibile. Un appuntamento che scatena sempre applausi convinti, anche fuori dal campo le ovazioni per la Giorgi non si fermano.