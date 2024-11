Manuel Bortuzzo, notizia da pelle d’oca: stentano a crederci i fan

I fan di Manuel Bortuzzo stentano a credere alla bellissima notizia arrivata negli ultimi giorni: ecco cosa è successo

Il 2024 è stato un anno incredibile per Manuel Bortuzzo. Ai Giochi paraolimpici di Parigi, il nuotatore azzurro ha vinto il bronzo nei 100 metri di rana SB4. E dire che Manuel voleva smettere dopo il tragico episodio del 2019 nel quale un colpo di pistola lo ferì accidentalmente alla schiena.

Manuel ha attraversato periodi durissimi, anche dopo aver avuto salva la vita. Per sua ammissione ha pensato di smettere con il suo sport preferito in maniera definitiva, lui che era considerato un talento della nuova generazione. Si parlava benissimo di Bortuzzo, addirittura come uno dei talenti più promettenti a livello mondiale. Basti pensare che nel 2015 aveva strappato a Gregorio Paltrinieri un record italiano a livello juniores. Poi lo sfortunato episodio che gli ha cambiato la vita.

Manuel Bortuzzo, bellissima notizia: il premio è suo

Nel febbraio 2019, Manuel fu ha subito una lesione spinale che lo ha lasciato semi-paralizzato in seguito alla sparatoria in cui fu ferito con un colpo di pistola vagante. Dopo i primi periodi duri in cui si era preso una pausa, Bortuzzo ha deciso di riprovarci ed oggi è uno degli esponenti di spicco del nuoto italiano paralimpico. Non solo un campione nel suo sport ma anche fuori.

Nel corso di questi anni sono stati diversi i riconoscimenti che il nuotatore ha ricevuto, partecipando a diverse attività extra-sportive sia di inclusione sia di intrattenimento. Il nuotatore ha anche pubblicato un libro, una sorta di autobiografia in cui Bortuzzo si racconta. Pubblicato dalla “Rizzoli“, è uscito nel giugno 2024 con il titolo “Soli nella tempesta”. Proprio grazie a questo libro sono diversi gli attestati di stima che il nuotatore sta ricevendo. Inclusi i premi.

Come quello che riceverà giovedì 7 novembre presso l’Università di Padova. Bortuzzo è infatti il vincitore della X edizione del Premio Letterario Sportivo “Mauro Geremia” per il suo libro. La consegna avverrà giovedì prossimo alle 18.30 nell’Aula Magna dell’Università. Una notizia che ha fatto molto piacere, oltre naturalmente allo stesso Bortuzzo, anche ai fan. L’autobiografia del campione è piaciuta davvero tanto a chiunque l’abbia letta, facendo conoscere i lati più profondi del suo carattere e della grande resilienza che l’ha portato di nuovo in vasca a inseguire i suoi sogni, brutalmente interrotti da un tragico episodio.