Verstappen si ferma, pazzesco: salta il Mondiale di F1

Arriva un clamoroso colpo di scena che riguarda Max Verstappen ed il suo futuro in Formula 1: la rivelazione ha scioccato i tifosi

Max Verstappen è uno dei campioni del mondo più discussi, contestati e criticati di sempre. All’olandese però non può essere detto nulla riguardo ad un talento ed una dedizione al lavoro che pochi altri, nel paddock, hanno mostrato nel corso della storia recente della Formula 1. Ora come ora, se la Red Bull rimane a galla dopo un tracollo tremendo, è probabilmente solo merito dell’olandese.

Ed è per questo che da tempo ci si chiede quale possa essere il suo futuro, eventualmente lontano dalla Scuderia di Milton Keynes. D’altronde Verstappen si è ben presto ritrovato al centro di lotte interne nel team che hanno sicuramente destabilizzato l’ambiente. Christian Horner è il maggior responsabile di questa delicata situazione, a detta di papà Jos, che sta complicando non poco la corsa al quarto titolo mondiale di fila per Max. Il vantaggio su Lando Norris resta consistente, ad una manciata di GP dalla fine dell’anno. Ma nonostante ciò le ombre su quelle che saranno le scelte future di Max continuano a farsi sempre più numerose.

C’è chi continua a parlare di Mercedes, nonostante la scelta di Toto Wolff di puntare (per il 2025) su Kimi Antonelli. Occhio ad Aston Martin, al centro di voci di mercato che hanno portato in via ufficiale Adrian Newey – un altro ‘evaso’ dalla Red Bull – e che potrebbe allettare Verstappen con un ricco contratto e ambizioni importanti in ottica Mondiale. Sarà cruciale il 2026, l’anno di un enorme cambiamento in termini di regolamenti e non solo. Un anno zero nel quale la figura di Verstappen potrebbe scomparire.

Pazzesco Verstappen: può dire addio alla Formula 1

George Russell in un’intervista di qualche mese fa al ‘Daily Mail’ aveva paventato la concreta possibilità di un anno sabbatico dalla F1: “Non mi sorprenderebbe se Max lo facesse per vedere quale sarà il team migliore. Il 2026 sarà una lotteria”.

Ed è così che, dopo i recenti avvicendamenti in pista che lo hanno visto protagonista in negativo, si torna a parlare di un addio – seppur temporaneo – di Verstappen alla Formula 1. Al di là dei cambiamenti alle vetture e power unit, la FIA si aspetta un comportamento ineccepibile da parte dei piloti. Vanno ricordate le recenti diatribe dell’olandese, che dovrà presto scontare diverse ore in lavori socialmente utili per aver utilizzato un linguaggio inappropriato nel GP dell’Azerbaigian. Chi non sembra troppo convinto dalla possibilità di una pausa del tre volte campione del mondo è l’ex manager di Alex Zanardi, Enrico Zanarini che è intervenuto ai microfoni di ‘PitTalk’.

“Si tratterebbe di un’ipotesi affascinante, Verstappen è giovane, ha talento ed è concentrato sui suoi obiettivi. La vedo difficile. Per lui un anno sabbatico sarebbe insostenibile, a meno che non vi siano motivazioni molto forti dietro questa scelta”. Zanarini non ha però escluso del tutto questa ipotesi: “Se cambiassero alcune cose come successo con l’addio di Newey… Ma finché ha una macchina competitiva e il supporto della squadra, dubito possa allontanarsi dalla Formula 1″.