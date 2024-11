Colpo di scena Red Bull, chi affiancherà Verstappen nel 2025: il nome

Verso la conclusione della stagione di F1, arriva la decisone rispetto al pilota che affiancherà Max Verstappen nel 2025

Il weekend che ha aperto il mese di novembre del 2024 per la F1 si è svolto in uno dei circuiti più suggestivi, ovvero quello di Sao Paulo in Brasile. Gli eventi si sono susseguiti a iniziare dall’arrivo dei piloti del Circus anche attraverso varie manifestazioni in ricordo di Ayrton Senna, una delle leggende più importanti di questo sport e ancora modello da seguire per le generazioni del presente e del futuro. Inoltre, a Interlagos si è tenuta anche la gara Sprint, che ha arricchito il palinsesto degli eventi ed è stata importante anche in termini di punti.

Infatti, il confronto fra Red Bull, McLaren e Ferrari si fa sempre più intenso e il dominio di Verstappen sul campionato è stato messo a dura prova principalmente da Lando Norris e Charles Leclerc. In generale il mondo Red Bull è stato sfidato dagli aggiornamenti delle monoposto concorrenti, generando più di qualche dubbio e perplessità sul futuro. Uno di questi riguarda il pilota che sarà il compagno di squadra di Verstappen a cominciare dalla prossima stagione.

La posizione di Sergio Perez è in discussione. Dal messicano ci si aspettava di più durante l’intera annata, soprattutto in casa ma il rendimento è stato particolarmente altalenante. Al termine del GP del Messico, che Checo ha chiuso posizionandosi 17esimo, il team principal Chris Horner si è limitato a dichiarare che la Scuderia ha fatto del proprio meglio per aiutare attraverso la monoposto a prestazioni di alto livello. Il resto è ad appannaggio di chi guida. Ciò fa pensare che la posizione di Perez sia in discussione.

F1, chi affiancherà Verstappen in Red Bull dal 2025? Risponde Sergio Perez

Nonostante le considerazioni dei dirigenti e le indiscrezioni che si susseguono, Sergio Perez sembra tranquillo. Il messicano è certo che resterà al suo posto anche il prossimo anno, forte del rinnovo contrattuale degli scorsi mesi, il quale si base su un anno più un altro opzionale. Tuttavia ogni accordo prevede clausole di uscita legate alle prestazioni, da tenere in considerazione. Dal Brasile Checo Perez ha comunque risposto così alla stampa: “Qui non è la mia ultima gara in Red Bull. Sono voci e basta, mi vedrete a Las Vegas e mi vedrete anche l’anno prossimo”.

Da Interlagos il pilota è apparso convinto e fiducioso: “Io non mi preoccupo. So che rimarrò ed è tutto quanto posso affermare”. Poi preferisce glissare su quanto accaduto al GP del Messico, che per lui si è rivelato particolarmente deludente. Anzi, è servito da lezione per comprendere quali problemi ci fossero rispetto alla sintonia con la vettura e il team ha lavorato per risolverli.