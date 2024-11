Max Biaggi, l’ultima novità è incredibile: tutta ‘colpa’ di Bagnaia

L’ultima novità su Max Biaggi ha spiazzato completamente i tanti tifosi del pilota romano: c’è lo zampino di Bagnaia

Quattro titoli nella classe 250 (record condiviso con Phil Read), due in Superbike e tante gare vinte in carriera anche nella 500 e nella MotoGP. Oggi Max Biaggi ha 53 anni, risiede nel Principato di Monaco e nelle scorse stagioni è stato team manager della Max Racing Team, una squadra motociclistica – non più iscritta dal 2022 – che ha ben figurato nella classe Moto3 del Motomondiale.

Nel corso dei suoi anni nel Motomondiale il pilota romano ha sviluppato un’aspra rivalità con Valentino Rossi, anche se di recente il Dottore ha precisato che la colpa di questo scontro tra i due è solo sua. Rossi ha spiegato che i piloti all’epoca erano quasi tutti romagnoli, mentre Biaggi era di Roma e aveva un modo di fare che non piaceva a Valentino. In più Biaggi era in lotta con Capirossi e il nove volte campione del mondo non mancava di esternare pubblicamente quanto fosse un grande fan del pilota di Castel San Pietro Terme.

Proprio nelle scorse ore è arrivata un’altra notizia che sembra contrapporre nuovamente Biaggi a un pilota italiano. Stavolta, però, non si tratta di Valentino Rossi, bensì di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica della MotoGP, vincitore degli ultimi due titoli iridati, ha vinto il GP della Malesia e ha portato il suo divario dal leader del Mondiale, Jorge Martin, a 24 punti.

Incredibile Biaggi! Che beffa da Bagnaia, fan spiazzati

Dato che manca solo un weekend riuscire a difendere il titolo sembra davvero un’impresa disperata per Bagnaia, anche se ovviamente il pilota torinese tenterà il tutto per tutto nell’ultima uscita. Bagnaia ha conquistato anche la pole in Malesia e proprio questo risultato gli permette di raggiungere Biaggi in una speciale classifica.

Con il primo tempo in qualifica, infatti, il due volte iridato è entrato ufficialmente nella top 10 dei piloti con più pole nella classe regina. Bagnaia ha ora 23 pole position, esattamente come Max Biaggi: il pilota di Torino proverà a scavalcare il romano già nell’ultima uscita dell’anno: se dovesse centrare di nuovo il miglior tempo in qualifica aggancerebbe Giacomo Agostini al nono posto.

Al momento le prime posizioni di questa graduatoria sembrano irraggiungibili. Davanti a tutti troviamo Marc Marquez, con 66 pole position in top class, seguito da Mick Doohan (58 pole) e Valentino Rossi (55). Tuttavia Bagnaia ha ancora molte stagioni davanti a sé per provare a insidiare questo podio di leggende del motociclismo.