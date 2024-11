“Una tragedia”, star dello sport italiano vuota il sacco: fan a bocca aperta

Una star dello sport italiano si confessa: ha vissuto una tragedia, le sue parole lasciano a bocca aperta

Lo sport italiano sta vivendo un momento di grande rinascita. O, se vogliamo, di risultati davvero molto positivi, anche in quelle discipline dove non abbiamo (quasi) mai brillato. L’esempio lampante è il tennis: Jannik Sinner è solo la punta dell’iceberg di un movimento che sta sfornando campioni a raffica, come si evince dalla Coppa Davis vinta lo scorso anno, appena la seconda nella storia dopo quasi 50 anni di attesa.

Anche l’atletica sta vivendo un momento estremamente positivo, grazie anche e soprattutto ai “nuovi” italiani, gli atleti azzurri di prima o seconda generazione che stanno arricchendo il nostro bagaglio sportivo. Basti pensare come agli ultimi Europei l’Italia ha vinto il medagliere con 11 ori, nove argenti e quattro bronzi, quasi un evento epocale.

Ed ai Giochi parigini le medaglie sono arrivate da Nadia Battocletti nei 10.000 metri donne (argento), Mattia Furlani nel salto in lungo uomini, Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi 89kg e Giorgio Malan, nel pentathlon moderno (bronzo). Un risultato meno positivo rispetto a Tokyo 2020 ma pur sempre di rilievo.

Sport, la campionessa si confessa: le sue parole commuovono

Tra le deluse delle Olimpiadi di Parigi c’è sicuramente Larissa Iapichino. Figlia d’arte, la madre è l’ex campionessa Fiona May, una delle più grandi saltatrici in lungo della storia italiana, vice campione olimpica e bi campione del mondo in questa specilità.

Larissa Iapichino, stessa specialità delle genitrice, aveva grandi aspettative per quanto riguarda le Olimpiadi francesi. Ed invece ha terminato la sua gara ai piedi del podio, al quarto posto. Un piazzamento che per la classe 2002 è stato una vera e propria mazzata.

“Per un paio di settimane il quarto posto a Parigi l’ho vissuto come una tragedia – ha ammesso a ‘Tuttosport’ – ma poi ho avuto una carica incredibile dalla vittoria nella finale di Diamond League“. La Iapichino, smaltita la delusione, guarda già avanti. “Già da un mese, seppur in maniera blanda, ho iniziato la preparazione in vista della nuova stagione“. La Iapichino ha svelato anche il suo programma per il 2025.

Si riparte dalle gare indoor poi “al coperto Assoluti ed Europei mentre al momento i Mondiali indoor non sono in programma. Quelli all’aperto, invece, si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre e sarà l’appuntamento più importante della stagione per me”.