Camila Giorgi lascia i passanti a bocca aperta, il video fa incetta di like

Camila Giorgi non smette di deliziare i fans anche dopo il ritiro dal tennis: il video manda in delirio i fans

Un fulmine a ciel sereno. Anche perché la notizia è stata appresa di riflesso dalla lista dell’ITIA – l’agenzia diventata famosa grazie alla sentenza di primo grado su Jannik Sinner relativamente alla vicenda Clostebol – dalla quale il suo nome era improvvisamente sparito lo scorso 7 maggio.

Successivamente, Camila Giorgi avrebbe poi avuto modo di confermare con un annuncio diretto il suo ritiro dal tennis, arrivato dopo diciotto anni di professionismo. Protagonista anche di vicende extra tennistica con le sue innumerevoli partecipazioni a campagne pubblicitarie in qualità di modella o di brand ambassador, l’ormai ex tennista nativa di Macerata si è confessata ai microfoni di ‘Verissimo’, su Canale 5, in un’intervista rilasciata ad inizio ottobre.

“Il tennis mi piace, gioco ancora per divertimento. Ma non ne potevo più di fare le valigie ogni settimana, vedere sempre le stesse persone. Ogni volta che avevo un problema fisico mi curavo ma stavo molto bene a casa con la famiglia e le amiche. E ripartire era sempre più difficile. Questa porta è chiusa per me“, ha detto la quasi 33 enne nella nota trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Camila Giorgi da sballo nell’ennesimo reel malizioso: fans in delirio

Sebbene ormai fuori definitivamente dal circuito WTA, Camila non ha smesso di deliziare i suoi fans con reel, post e stories del resto mai mancate nel suo approccio al mondo dei social. Come testimonial diretta dell’azienda di famiglia Giomila poi, possiamo a ragion veduta sostenere che l’ex numero 20 del mondo sia stata, e sia, una grande protagonista del glamour.

Minigonna vertiginosa, solita camminata ammaliante, bella ed elegante allo stesso tempo, Camila ha sfilato a modo suo per le strade di Milano sfoggiando un completino che è tutto un programma. Lungi dal voler ‘penalizzare’ tutti coloro che non l’abbiano potuta ammirare in diretta, l’ex giocatrice ha creato un reel sul suo profilo Instagram. Mettendo a disposizione dei suoi innumerevoli fans le immagini del suo sensuale incedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎀 𝓒𝓪𝓶𝓲𝓵𝓪 𝓖𝓲𝓸𝓻𝓰𝓲 🎀 (@camila_giorgi_official)

Inutile sottolineare come il video, condiviso da tantissimi follower, abbia mandato in delirio i fans, legittimati ora a credere che, liberatasi dagli impegni di campo, l’affascinante marchigiana possa regalare ancora tante perle ai suoi ammiratori.