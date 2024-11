È finita per Valentino Rossi: l’annuncio gela i fan

Grande rammarico tra i tifosi di Valentino Rossi dopo che sono venuti a conoscenza delle ultime intenzioni del loro pilota preferito

Valentino Rossi è senza dubbio uno dei simboli del mondo dello sport italiano e non solo. Il pilota nato a Urbino nel 1979 per più di 25 anni è stato uno dei protagonisti della Moto GP aiutando il movimento a diventare sempre più popolare in tutto il mondo, specialmente nella fase finale della sua carriera quando è diventato un volto iconico in tutto il pianeta per la sua fama.

Da tre anni ormai il Dottore ha deciso di dire basta al mondiale di Moto GP a causa di un’età avanzata con la quale ha dovuto fare i conti anche lui. Ovviamente però, per la gioia dei suoi fan, non ha mai smesso del tutto di dedicarsi al mondo dei motori visto che con il suo Motor Ranch a Tavullia dà sempre spettacolo, senza dimenticare anche l’universo delle quattro ruote con le molte gare a cui ha partecipato in questo frangente fino ad oggi.

Valentino Rossi parla del suo futuro nel mondo dei motori: parole che rattristano tutti i tifosi

Nelle scorse ore Valentino Rossi ha concesso un’intervista ai colleghi di ‘Eurosport’ e ha parlato di molti temi, sia per quanto riguarda la sua vita professionale con il motorsport che anche alcuni passaggi in merito alla vita privata. La compagna del nove volte campione del mondo, Francesca Sofia Novello, è in dolce attesa del loro secondo genito dopo che nel 2022 è già nata Giulietta.

Proprio per via di questa gravidanza, Rossi ha parlato del suo futuro nel mondo dei motori: “L’anno prossimo guiderò nella GT3, non farò gare con le Hypercar. Quest’anno ho partecipato al WEC e al GT World Challenge ma sono arrivato a sedici gare, un po’ troppe visto che ho una figlia piccola e la mia compagna è incinta. Nel 2025, quindi, farò meno gare e continuerò con il campionato GT”.

Queste dichiarazioni hanno quindi messo, legittimamente, un freno alle ambizioni di Valentino Rossi in vista del 2025 per quanto concerne le gare automobilistiche. Per tutti i tifosi questa notizia è stata difficile da digerire visto che ci sono ancora moltissimi fan, che essendo legati al Dottore lo seguono in ogni sua avventura pur restandogli vicino anche in questo momento importante per la sua famiglia.