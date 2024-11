Game over per Djokovic: l’annuncio spaventa i fan

Le ultime notizie su Djokovic sorprendono tutti i tifosi: annuncio clamoroso, sta succedendo davvero

La fine sta per arrivare. Almeno quella di questa lunga ed entusiasmante stagione 2024. Il mondo del tennis ha detto addio, quest’anno, ad alcuni fuoriclasse assoluti, come Nadal e Murray. Ma soprattutto ha visto esplodere definitivamente due campioni pronti a imporre la loro dittatura nei prossimi anni: Alcaraz e Sinner. In tutto questo, negli ultimi mesi abbiamo assistito a un Novak Djokovic altalenante, ancora grande protagonista ma con qualche momento di pausa di troppo. Un Nole diverso, più stanco, meno stimolato dalla competizione, al punto da sparire per lunghi periodi, regalando un vero spavento a tutti i tifosi.

Di fatto, dopo la vittoria dell’oro olimpico a Parigi, Nole si è presentato di rado all’interno del circuito. Ha sì disputato alcuni dei tornei più importanti della stagione di fine estate o autunnale, ma se si esclude il Six Kings Slam sono ormai diverse settimane che il campione serbo ha scelto di trascorrere il proprio tempo in famiglia, al punto da mettere a rischio la sua partecipazione alle ATP Finals ormai imminenti.

Se qualcuno ha ancora paura che il serbo possa quindi sorprendere tutti, annunciando la propria voglia di ritirarsi alla fine di questa durissima stagione, è in realtà molto più probabile che il fuoriclasse di Belgrado possa scegliere di rinunciare alla sfida di Torino, senza però dire addio al mondo del tennis. Una decisione che avrebbe comunque del clamoroso, visto e considerato che, nonostante tutto, la qualificazione tra i migliori otto del mondo è ormai quasi certa per il campione in carica delle Finals.

Djokovic salta le Finals, l’annuncio spiazza i tifosi: lo scenario ha dell’incredibile

Chiuso con il trionfo di Zverev anche l’ultimo Masters 1000 dell’anno, tradizionalmente il più ‘bistrattato’ da molti campioni, la corsa alle Finals resta aperta a quattro giocatori per tre posti: Djokovic, Ruud, De Minaur e Rublev. Di questi, solo il serbo non scenderà in campo in questi giorni.

Cercheranno di giocarsi invece il tutto per tutto gli altri tre, per ottenere i punti che ancora mancano alla loro aritmetica certezza. In tutto questo, per riuscire a ‘buttare’ fuori Nole dalle Finals dovrebbe crearsi solo questo scenario: Rublev vincitore nel 250 di Metz, con Ruud almeno in semifinale; De Minaur vincitore nel 250 di Belgrado. Non una combinazione impossibile, ma sicuramente molto complessa.

Nonostante l’assenteismo dell’ultimo periodo Nole ha quindi in tasca il biglietto per tornare a sfidare Sinner e gli altri campioni che hanno contraddistinto gli ultimi mesi. Eppure, c’è chi è convinto che, al di là dell’aritmetica, Djokovic sceglierà di rinunciare al torneo di Torino.

Ad annunciarlo è stato in particolare Ivan Ljubicic, come riportato da Tuttosport: “Dubito fortemente che giocherà le Finals, ci riproverà l’anno prossimo. Se dovesse effettivamente scegliere di rinunciare, sarebbe l’ennesimo segnale che in questo momento sta dando priorità solo ai quattro tornei dello Slam“.

Manca comunque ancora l’ufficialità, e fino a prova contraria i tifosi possono continuare a sperare. Con la consapevolezza che mai come quest’anno Nole non sembra avere alcun sincero interesse per un torneo che ha già fatto suo sette volte nella sua lunga e ineguagliabile carriera.