La Juve non va oltre il pari contro il Lille: Vlahovic risponde a David

Jonathan David apre le marcature nel primo tempo, Dusan Vlahovic replica su rigore nella ripresa. Lille–Juventus decisa dalle reti dei due attaccanti: un pareggio tutto sommato giusto, con la formazione di Genesio e quella di Thiago Motta che salgono a quota sette punti. Gol in contropiede dei padroni di casa: dopo una palla persa da Conceicao, i padroni di casa ripartono a grande velocità. Gran palla di Zhegrova per David, che sfrutta una indecisione di Kalulu e a tu per tu con Di Gregorio non sbaglia. Al 60′ la rete trova meritatamente il pareggio: spunto di Conceicao che si fa atterrare in area di rigore. Dagli undici metri si presenta Vlahovic che non sbaglia. Per la Vecchia Signora un buon pari ma che sicuramente non soddisferà l’italo-brasiliano che ha provato a cambiare l’inerzia della partita con gli inserimenti di Weah e Mbangula ma con scarsi risultati.