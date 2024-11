Mondiale MotoGP ribaltato, sogno Bagnaia: l’annuncio

Può ancora succedere di tutto nel mondiale di MotoGP. Pecco Bagnaia può avere ancora una grande chance per il gran finale

Manca sempre meno al gran finale della stagione motociclistica. Il mondiale di MotoGP continua a regalare emozioni, sorpassi e colpi di scena, come dimostrato nel penultimo round a Sepang. Il duello che fa emozionare tutti gli appassionati è sempre quello tra il campione in carica Pecco Bagnaia ed il suo rivale diretto Jorge Martin, a caccia del primo successo iridato.

I duellanti in questione si sono divisi la posta anche in Malesia: la Sprint Race del sabato è andata a Martin, mentre la gara della domenica è stata vinta da Bagnaia, con lo spagnolo subito alle sue spalle. Peccato che l’alfiere della Ducati sia caduto nella Sprint, lasciando spazio e punti al rivale. Martin ora ha 24 punti di vantaggio ad una sola gara dalla fine.

Il 17 novembre si chiuderà dunque questa combattutissima annata in MotoGP. Resta da decidere dove si disputerà l’ultimo GP dopo il rinvio di quello di Valencia, a causa della tragica alluvione che si è abbattuta sulla città e sui territori circostanti provocando morti e distruzione.

Bagnaia favorito su Martin? Ecco il parere di Marc Marquez

C’è chi compete e chi assiste da vicino al duello Martin-Bagnaia per il titolo. Tra questi c’è sicuramente Marc Marquez, lo spagnolo della Gresini Racing che sta lottando per il terzo posto nella classifica generale con appena un punto di vantaggio su Bastianini.

In attesa di vederlo correre con la Ducati ufficiale il prossimo anno, Marquez ha voluto dare il proprio parere sul duello per il titolo. L’ex campione del mondo è sembrato essere possibilista per una rimonta in extremis di Bagnaia, nonostante i punti di svantaggio in classifica.

“Ventiquattro punti sembrano tanti, ma in realtà non lo sono con questi weekend – ha ammesso il campione di Cervera – Se la gara finale fosse stata a Valencia avrei pensato ad un Martin all’attacco, ma Barcellona è una pista dove Pecco va molto forte. Vediamo come andrà: loro due dovranno attaccare, ma si dovranno capire ogni volta le condizioni della pista”.

Marquez ha rilasciato queste dichiarazioni dando per scontato che Barcellona sia la sede dell’ultimo GP. Al momento, la decisione è ancora in sospeso. Nelle scorse ore, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla città catalana, causando danni ingenti. Se non si dovesse correre a Montmelò, l’altra sede in ballo è quella di Jerez.