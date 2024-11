Champions League: l’Inter ospita l’Arsenal! Atalanta in trasferta a Stoccarda

Prosegue la due giorni all’insegna della Champions League. Questa sera scenderanno in campo le altre due squadre italiane impegnate nella massima competizione europea per club, ovvero l’Inter e l’Atalanta. Scopriamo i rispettivi avversari!

La squadra allenata da Simone Inzaghi ospiterà l’Arsenal di Mikel Arteta: sia la Beneamata che i Gunners hanno raccolto 7 punti finora, grazie a due vittorie ed un pareggio. I nerazzurri vengono dal successo esterno ottenuto con lo Young Boys mentre i londinesi, nell’ultimo turno, hanno superato gli ucraini dello Shakhtar all’Emirates Stadium. Entrambe le squadre hanno fatto della difesa uno dei loro punti forti: sia l’Inter che l’Arsenal non hanno ancora subito gol in questo inizio di competizione.

Che la gara possa essere per larghi tratti equilibrata? Non è da escludere. Si potrebbe propendere, in primis, sul pareggio finale: il segno “X” è quotato su Planetwin365 3,15; su WilliamHill 3 e su Unibet 3,05. Il pareggio all’intervallo, invece, è a 2,05 su Planetwin365; su WilliamHill 2 e su Betclic 2,04. Interessante anche la quota dell’Under 2,5, ipotizzando che non vengano realizzate più di due reti durante i 90 minuti di gioco: si parla di 1,68 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,66 e su Unibet 1,70.

Giocherà in trasferta l’Atalanta di Gasperini, impegnata in una delicata ed interessante sfida con lo Stoccarda. I tedeschi sono reduci da una prestazione convincente che li ha portati a vincere a Torino contro la Juventus; attualmente hanno 4 punti in classifica, dopo tre gare disputate. I bergamaschi, che stanno vivendo un momento molto positivo, hanno conquistato 5 punti finora, mentre all’ultimo turno hanno pareggiato in casa con il Celtic.

All’MHP Arena partono favoriti i ragazzi di Hoeness: la vittoria dello Stoccarda è quotata 2,35 su Planetwin365, Betclic e WilliamHill. Non sarebbe assurdo pensare ad un match ricco di emozioni: interessante l’Over 3,5 finale, su Planetwin365 bancato a 2,10, WilliamHill e Betclic. Da provare anche l’Over 1,5 al Primo Tempo, in lavagna su Planetwin365 e WilliamHill a 2,10 con Betclic che lo propone a 2,07.