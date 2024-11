“Ha un problema”, spunta la verità su Berrettini: sgomento tra i tifosi

Annuncio importante quello appena arrivato su Matteo Berrettini. L’azzurro ha chiuso la stagione a Bercy e attende la convocazione per la Coppa Davis

Un’annata dai due volti quella di Matteo Berrettini. Come spesso gli capita è stato frenato dagli infortuni nella parte iniziale della stagione. Tuttavia, l’azzurro è riuscito a prendersi anche qualche soddisfazione vincendo i tre tornei di Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel, tutti sulla terra battuta, non certo la superficie a lui più congeniale.

Vittorie che hanno permesso all’azzurro di risalire anche nel ranking Atp dove era sprofondato oltre la centesima posizione dopo il lungo stop seguito all’infortunio alla caviglia subito allo Us Open 2023. Matteo non è riuscito tuttavia ad arrivare tra i primi 32 del ranking, posizione che gli avrebbe permesso di essere testa di serie nel primo Slam del 2025 all’Australian Open.

La stagione di Berrettini si è conclusa con l’eliminazione al primo turno a Parigi Bercy. Ora l’azzurro attende la chiamata di Volandri per la Final Eight di Coppa Davis a Malaga, nella quale l’Italia si presenta da campione in carica. Una qualificazione ottenuta anche grazie alle vittorie di Matteo che, nella fase a gironi a Bologna, si è imposto su Fonseca, Blockx e Van de Zandschulp.

Berrettini, i tifosi restano di sasso: arriva l’annuncio

Intanto nelle ultime ore è arrivato un nuovo annuncio sul tennista italiano che ha lasciato di stucco e increduli i tifosi. Si è tornati a parlare di un problema atavico che affligge Berrettini.

In un’intervista a Tennismania, il magazine sul canale Youtube di OA Sport, il giornalista Guido Monaco di Eurosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando tra gli altri argomenti anche di Berrettini. Queste le sue parole: “Matteo ha il solito problema con il rovescio” taglia corto il noto collega che poi continua: “Ha giocato una grande partita contro Tiafoe, tirando una ventina di passanti di rovescio. Sicuramente è migliorato molto” annuncia prima di entrare nei dettagli.

“Spesso si era parlato male di questo colpo, ma io non lo vedo così indietro. Lui sicuramente ha un problema con la mano sinistra e a grandi livelli anche il rovescio a una mano in risposta può penalizzare, quindi a mio avviso andava impostato prima, ma secondo me si è costruito un colpo di tutto rispetto“, asserisce Monaco. Insomma sembra che Berrettini vada sempre meglio e può risolvere il problema: “Certo può sempre migliorare, ma non lo vedo così catastrofico“.