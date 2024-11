Inter, Calhanoglu: “Infallibile dal dischetto? Spero di continuare”

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions contro l’Arsenal vinto per 1-0.

Inter, le parole di Calhanoglu

Come lo definiamo questo rigore: “Voglio parlare in generale. Oggi la partita è stata molto difficile, Arsenal squadra molto forte. Conta solo il risultato, i nostri difensori oggi hanno fatto un bel lavoro“. Con l’Inter 19 rigori e 19 gol: “Spero di continuare così, non voglio sbagliare. Ho guardato fino alla fine il portiere, oggi era diverso“. Perché tutta questa sofferenza secondo te: “Fa parte del calcio. Qualche volta si soffre e qualche volta. Oggi abbiamo lavorato molto bene e con tanto sacrifico“. Come giudichi il tuo rientro dal primo minuto: “E’ stato difficile dopo 3 settimane, ma a me servivano minuti nelle gambe. Siamo pronti per il Napoli“.