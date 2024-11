Marcell Jacobs, incredibile decisione: mai visto nulla di simile

Marcell Jacobs lascia tutti a bocca aperta: è accaduto davvero, la decisione è davvero incredibile

Marcell Jacobs ha sorpreso l’Italia ed il mondo intero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, poi disputate nel 2021 causa Covid-19. In Giappone emerse tutto il suo talento straordinario portando l’Italia a conquistare risultati nemmeno immaginati fino a quel momento. L’oro nella regina delle gare ai cinque cerchi, i 100 metri e poi oro nella staffetta 4×200 insieme a Patta, Desalu e Tortu.

Un vero e proprio miracolo sportivo per il velocista che l’anno successivo ha conquistato anche il titolo mondiale indoor 60 metri centrando anche il record europeo. Ed ai campionati continentali è dominatore assoluto ormai da due anni: si è imposto nel 2022 a Monaco di Baviera nei 100 metri e ripetuto all’Olimpico di Roma sia nella sua specialità che nella 4×100.

Non si è invece ripetuto a Parigi: nei Giochi Olimpici dello scorso luglio, infatti, ha chiuso solo in quinta posizione la gara dei 100 metri ed in quarta la staffetta 4×100.

Marcell Jacobs stupisce tutti: la novità è pazzesca

Negli ultimi giorni Jacobs, suo malgrado, è stato protagonista di una vicenda davvero poco piacevole. Il suo nome è infatti finito nell’inchiesta della Procura antimafia di Milano, spiato dalla presunta banda dei dossier. Nella maxi-informativa dei Carabinieri viene reso noto come vi siano state “intercettazioni illecite a carico di Jacobs e del suo staff” subito dopo l’oro conquistato a Tokyo.

Non solo, però, “brutte notizie”. Jacobs, infatti, è diventato protagonista anche di un’iniziativa lodevole che ha coinvolto anche altri atleti italiani. Il campione di velocità è diventato un fumetto insieme a Leonardo Fabbri, campione di getto del peso, Daisy Osakue, Dario Dester, Antonella Palmisano, Larissa Iapichino e Sveva Gerevini che insieme a Matteo Penna è ideatrice del progetto.

Si tratta della versione a fumetti dell’albo Athleticon, edito da Web Athletics disegnato da Andrea Tridico e sceneggiato da Manfredi Toraldo. Il fumetto ha una storia ambientata nel mondo della scuola ed ha come scopo l’avvicinamento dei giovani all’atletica leggera. Da qui il coinvolgimento dei grandi campioni italiani di questo sport.

E prorpio in questa sorta di “trasformazione” da campioni a fumetti si è scoperto anche le passioni degli atleti italiani, da Fabbri fan dei Griffin a Gerevini appassionata di Naruto fino a Larissa Iapichino amante delle serie animate.