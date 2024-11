“Me lo disse Vialli”, ammissione da brividi a distanza di anni: cos’è successo

Ammissione da brividi riguardante Gianluca Vialli a distanza di anni: il giornalista lascia di stucco, ecco cosa è successo

Scomparso nel 2023 dopo una lunga lotta contro un terribile male, Gianluca Vialli ci ha lasciato un’eredità gigantesca ed inarrivabile. L’ex giocatore era uno dei volti più amati del calcio italiano e la sua morte è stata come un macigno per il cuore di addetti ai lavori e tifosi.

Dal giorno della sua dipartita, i messaggi e i ricordi di ex compagni e fan si sono sprecati e non c’è stata una singola persona nel calcio italiano che non abbia ricordato Vialli con il sorriso sul volto. Prima che un giocatore, era una persona dal cuore d’oro e tutti hanno un ricordo dell’ex attaccante a cui sono legati e che, in maniera importante o meno, ha avuto un impatto sulla loro vita.

A distanza di oltre un anno dalla sua prematura dipartita non è raro imbattersi in aneddoti che lo riguardano ed è grazie a tali racconti che Vialli continua a vivere in questo mondo. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello raccontato dal giornalista Fabio Caressa nel suo libro ‘Grazie Signore, che ci hai dato il calcio’ dove ha fatto un’ammissione da brividi riguardo ad una conversazione che ebbe con l’ex attaccante nel 2006, anno del quarto Mondiale dell’Italia.

Caressa e l’ammissione su Vialli: il giornalista lascia tutti di stucco

All’interno del suo libro Grazie Signore, che ci hai dato il calcio pubblicato nel 2022, Fabio Caressa ha dedicato una parte anche a Gianluca Vialli, scomparso poi l’anno successivo rispetto all’uscita del libro. Anche il giornalista, attraverso la sua opera, ha ricordato un aneddoto riguardante l’ex giocatore ed è datato 2006, mentre si trovava in Germania per il Mondiale.

Caressa ha raccontato come, durante una partita organizzata tra gli inviati di Sky e quelli di altre testate nello stadio di Duisburg, Vialli gli dette una lezione di campo. Messo in difficoltà dal numero 7 avversario, il giornalista si rivolge all’ex attaccante, facendogli notare come venga continuamente affossato: “Tornando a centrocampo guardo Luca e gli faccio: ‘Oh, ma il 7 me sta a menà, ma forte me mena’. Luca mi guarda, sorride e mi dice secco: ‘Si vede che non ti fai rispettare’. Sarebbe stato meglio se mi avesse dato un cazzotto lui” ha ammesso Caressa.

Subito dopo, infatti, il giornalista si lascia andare ad un duro intervento mentre indossa scarpini con tacchetti in alluminio, facendolo addirittura sanguinare. Nonostante le scuse, Caressa si vergogna per il suo intervento e si avvicina nuovamente a Vialli: ” Mi vergogno come un ladro e, tornando verso il centrocampo, mi avvicino a Luca e gli dico: Mi hai caricato come una molla, guarda che mi hai fatto fare!!”. E lui, serafico: “Ti sei solo fatto rispettare”, ma poi si gira e comincia a ridere” ha poi concluso il giornalista

Un episodio particolare che fotografa benissimo anche il carattere di uno come Vialli ed i tifosi non possono non sorridere ed allo stesso tempo essere emozionati per tale aneddoto. L’ex giocatore sapeva essere un grande combattente in mezzo al campo e questa era una delle sue qualità più apprezzate.