Norris contro Verstappen: giallo clamoroso dopo la gara

Max Verstappen e Lando Norris protagonisti, dopo il GP di Interlagos scoppia un clamoroso giallo: ecco cosa è successo tra i due

È stato un weekend pazzesco, ricco di sorprese, quello che ha visto la Formula 1 volare in Brasile per il GP di Interlagos. La pioggia battente ha condizionato pesantemente le qualifiche: a quel punto, poi, in gara è stato un vero e proprio caos. Max Verstappen, semmai ve ne fosse bisogno, ha messo in mostra una prova di forza davvero impressionante.

Partito 17esimo, il tre volte campione del mondo è stato capace di una rimonta straordinaria che lo ha visto vincere davanti alle Alpine di Ocon e Gasly. Una giornata da incorniciare per l’olandese che adesso, a soli tre GP dalla fine dell’annata, vede il quarto titolo mondiale più vicino che mai. Sono ben 62 i punti di vantaggio su Lando Norris, che ha chiuso addirittura al sesto posto con la sua MCL38. L’inglese non ha mai dato l’impressione di poter tenere il passo dei piloti di testa, dando virtualmente già l’addio alle possibilità di una rimonta per il Mondiale piloti.

Nel frattempo subito dopo la gara il pilota britannico è stato protagonista di una serie di dichiarazioni discutibili, tutt’altro che amichevoli, nei confronti del grande rivale: “Solo fortuna, non è stato talento”, ha minimizzato Norris riguardo alla meravigliosa rimonta di Verstappen. Un momento di evidente e grande delusione che lo ha visto protagonista, in negativo, dopo l’ennesima batosta incassata dal figlio di Jos. Ma nelle ore successive è successo altro ed il comportamento di Norris è parso a tutti immediatamente ambiguo.

Norris, che combini? Ecco la gaffe social

Il riferimento alla bandiera rossa che ha consentito un pit stop ‘gratis’ alla Red Bull, per Norris, è stato l’evento decisivo, quel colpo di fortuna tanto chiacchierato che ha permesso a Verstappen di rimontare e vincere ‘facile’. Dopo il GP, a seguito delle discutibili parole nei confronti del rivale, Norris ha fatto altro.

Su Instagram, infatti, è spuntato un messaggio di congratulazioni nei confronti del talento di Hasselt. Un segnale distensivo che, tuttavia, è durato meno del previsto. La storia sul noto social, infatti, è stata rimossa da Norris ben prima delle consuete 24 ore, dopo le quali in automatico Instagram rimuove il contenuto. Stavolta, però, Lando ha fatto dietrofront, in maniera abbastanza inspiegabile. Ma non è finita qui. Norris ha messo dei likes ad alcuni commenti di haters, sia in favore di Verstappen che in sua difesa. Un comportamento decisamente inspiegabile.

Il #4 della McLaren ha provato a correggere il tiro riguardo al suo minimizzare la grande giornata vissuta da Verstappen e della Red Bull: “Oggi è stata una giornata difficile là fuori, non è andata come speravamo e la fortuna non è stata dalla nostra parte. Continueremo a lottare fino alla fine e non mi arrenderò finché non sarà finita”, aveva scritto in una delle tante stories pubblicate dopo il weekend in terra brasiliana.

“Congratulazioni Max per la vittoria impressionante. Come dici tu, ‘simply lovely“, ha concluso poi Lando (nella storia incriminata e poi rimossa) citando di fatto la celebre frase che Verstappen utilizza di consueto dopo i suoi tanti successi. Per alcuni è stato uno velato sfottò, per altri un goffo tentativo di porre rimedio ad una brutta figura post gara, figlia di delusione e frustrazione. Il tutto comunque è stato poi cancellato, alimentando fiumi di polemiche.