Novak Djokovic fuori, epilogo inatteso: tifosi col fiato sospeso

Colpo di scena per i tifosi di Novak Djokovic: svolta clamorosa, questo epilogo lascia i fan senza parole

La grande domanda della settimana nel mondo del tennis riguardava Novak Djokovic: accetterà il fuoriclasse serbo di passare dal relax delle Maldive al clima sicuramente più rigido di Torino? La vacanza che l’ex numero uno al mondo si è concesso in questo periodo, al culmine di una stagione in cui ha peraltro giocato molto meno che in passato, e con risultati sicuramente peggiori, potrebbe costargli caro. Prima della decisione ufficiale presa ieri mattina, Nole era infatti tra i quattro giocatori ancora in corsa per la qualificazione alle ATP Finals.

La sensazione più diffusa si è quindi materializzata con l’annuncio nella mattinata di ieri relativa alla mancata partecipazione al torneo in terra piemontese per infortunio. Si spiegherebbe in questo modo, ad esempio, la mancata partecipazione a un torneo come Parigi-Bercy.

Pur essendo un giocatore abile e arruolabile, in grado di scendere in campo nel torneo dei maestri, Djokovic ha preferito optare per un’altra strada e non difendere quel titolo conquistato circa dodici mesi fa proprio contro quel Jannik Sinner che, in questa stagione, lo ha sostanzialmente soppiantato ai vertici del tennis mondiale.

Djokovic fuori dalle ATP Finals, cosa sta succedendo: l’annuncio

Djokovic a Torino quindi non ci sarà, con buona pace dei suoi fan che hanno sperato fino all’ultimo di vederlo coinvolto in un appuntamento così importante a margine di un’annata che per lui, Olimpiadi a parte, è stata avara di soddisfazioni.

Nei giorni scorsi si era parlato molto anche dei punteggi della Race e degli eventuali scenari. A giocarsi la qualificazione con Djokovic in questo rush finale erano peraltro il russo Rublev, il norvegese Ruud e l’australiano De Minaur. Tra i tre, il più attardato era Rublev, distante 190 punti da Djokovic, sesto attualmente nella Race. Per poterlo superare il russo aveva quindi un’unica possibilità: vincere il torneo 250 di Metz.

Sulla carta un’impresa non impossibile, considerando il valore del giocatore nativo di Mosca. Ben più difficile è il fatto che il suo successo possa però arrivare in contemporanea con altri due exploit che avrebbero fatto scivolare Nole dalle Finals. Al netto di tutti gli incastri ipotizzati nei giorni scorsi ci ha pensato il campione serbo a fugare ogni dubbio.

Su Instagram Djokovic ha scritto: “È un onore qualificarsi per le Atp Finals, non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti quelli che si erano organizzati per vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto”.