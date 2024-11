Ufficiale Lautaro Martinez, decisione storica: tifosi dell’Inter in delirio

Adesso è ufficiale: arriva una decisione storica che riguarda Lautaro Martinez e l’Inter. Tifosi nerazzurri in delirio per quanto accaduto.

Lautaro Martinez si prende la sua rivincita. L’attaccante dell’Inter, solo settimo nella classifica del Pallone d’Oro, conquista infatti il Golden Foot 2024, un prestigioso riconoscimento destinato ai calciatori che abbiano almeno 28 anni e che si siano distinti nel corso della stagione per i risultati sportivi.

“El Toro de Bahia Blanca” succede così a Robert Lewandowski (2022) e ad altri celebri campioni che in passato hanno trionfato: da Roberto Baggio (2003) ad Alessandro Del Piero (2007), passando per Totti (2010) e Ibrahimovic (2012), fino ad arrivare a Gianluigi Buffon (2016) e a Cristiano Ronaldo (2020).

Si tratta di una decisione storica, visto che in passato mai nessun calciatore dell’Inter aveva vinto il Golden Foot. “Molto felice di aver ricevuto il premio Golden Foot 2024. Grato a tutti quelli che mi accompagnano sempre”, il messaggio del bomber argentino su Instagram, cui ha fatto seguito il comunicato dell’Inter: “Importante riconoscimento per Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro ha vinto il Golden Foot Award, premio internazionale nato nel 2003 e attribuito ai calciatori che si sono distinti per qualità, classe e per i successi ottenuti. Lautaro, che nella stagione passata ha conquistato la Copa America con l’Argentina decidendo la finale con il gol contro la Colombia, la Serie A e il titolo di capocannoniere, succede a Robert Lewandowski (vincitore della scorsa edizione del riconoscimento), lasciando un’impronta indelebile nella Walk of Fame del Principato di Monaco”.

