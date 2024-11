Ultim’ora, si ritira a 23 anni: tristezza infinita nello sport italiano

Lo sport italiano ed i suoi tifosi rimangono completamente spiazzati, a soli 23 anni l’atleta ha deciso di ritirarsi

È arrivata una di quelle notizie che spiazzano tutti gli addetti ai lavori. Anche perché in pochi se lo sarebbe immaginato. Il ritiro prematuro è però arrivato tramite un annuncio ufficiale: decide di farsi da parte a soli 23 anni. Una atleta che, nel corso della sua breve carriera, si è comunque tolta delle importanti soddisfazioni.

Milena Baldassarri ha deciso di chiudere, per sempre, con il mondo della ginnastica ritmica. La tre volte campionessa italiana assoluta ha comunicato la sua decisione, nella serata di sabato 2 novembre, con un post pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram. Nel corso delle ultime Olimpiadi di Parigi l’Aviere dell’Aeronautica Militare aveva concluso la sua avventura fuori dal podio (ottavo posto) nella finale “All-Around”.

Per molti Milena è stata un vero e proprio punto di riferimento in questo sport. Soprattutto per le ragazzine che hanno sempre visto in lei la loro fonte di ispirazione. Un addio che è giunto durante l’Eusaklgym, in quel di Bilbao. La sua ultima esibizione l’ha svolta sulle note di “Blue” della cantante Billi Eilish. Dopo una lettera alla ginnastica, proiettata sugli schermi prima dell’entrata in pedana, la 23enne ha ripercorso tutta la sua carriera con scatti e filmati del passato.

Si ritira a soli 23 anni, lo sport italiano è spiazzato

Quella di Bilbao è stata, a quanto pare, la sua ultima esibizione all’estero. Nelle prossime settimane proseguirà la sua preparazione in vista dei prossimi impegni. Come riportato in precedenza sono stati tantissimi i successi che ha collezionato l’Azzurra. Nativa di Ravenna nel 2001, approda alla “Ginnastica Fabriano” all’età di 12 anni dopo aver mosso i primis passi all’Edera Ravenna e alla Gymnica ’96 di Forlì.

Esordisce in Serie A nel 2014. Un anno più tardi la convocazione in Nazionale con la partecipazione ai Campionati Europei Junior. I primi podi, però, iniziano ad arrivare nel 2016: medaglia di bronzo nel concorso per nazioni (insieme ad Alexandra Agiurgiuculese). Nel 2017 l’esordio ai Campionati del Mondo di Pesaro (sostituendo Veronica Bertolini) con un nono posto nella finale “All-Around” ed il sesto punteggio nella finale col nastro.

Ai Mondiali 2018 conquistò uno storico argento nella finale col nastro. Poi una medaglia di bronzo nella classifica per nazioni dietro Russia e Bielorussia. Poi le partecipazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (disputate un anno più tardi per via del Covid) e Parigi 2024. A livello nazionale ha ottenuto ben tre titoli (2018, 2020 e 2021). Senza dimenticare, infine, gli 8 scudetti della Ginnastica Fabriano da capitana in Serie A.