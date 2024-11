ATP Finals, il sorteggio: Sinner e Alcaraz in due gironi diversi

Comincerà domenica all’Inalpi Arena di Torino, l’edizione 2024 delle Nitto ATP Finals. Il protagonista più atteso ovviamente sarà Jannik Sinner. Il tennista italiano, numero uno del mondo, è stato il primo tennista della stagione a qualificarsi e punta al titolo dopo la sconfitta subita l’anno scorso da Novak Djokovic in finale.

Il serbo, quest’anno, ha deciso di rinunciare alle Finals nonostante la qualificazione e nonostante non abbia conquistato alcun titolo ATP in questo 2024.

Ci sarà però il grande rivale di Jannik, quel Carlos Alacaraz che lo ha battuto tre volte in quest’annata, ma che nell’ultimo incontro a Riyad ha dovuto arrendersi in tre set.

Il sorteggio delle ATP Finals

L’ultimo grande appuntamento della stagione, come di consueto, prevederà una struttura del tutto originale ed insolita rispetto ad un classico torneo ATP. Infatti, gli otto partecipanti vengono divisi in due gruppi da quattro. Un round robin con girone all’italiana in cui tutti sfidano tutti.

E quest’oggi ci sono stati i sorteggi dei due gironcini.

Sinner è stato sorteggiato nell’Ilie Nastase group, con lui ci saranno Daniil Medvedev, l’americano Taylor Fritz e l’australiano Alex De Minaur.

Nell’altro raggruppamento intitolato a John Newcombe, ci sarà invece il rivale Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud e Andrey Rublev.

Tra gli otto partecipanti ci sono due vincitori delle Finals. Uno è proprio Daniil Medvedev che ha vinto il titolo nel 2020 in finale contro Domini Thiem. L’altro è Alexander Zverev che, addirittura, ha vinto il titolo nel 2018 e nel 2021.

L’esordio di Sinner avverrà domenica sera alle 20:30, contro l’australiano De Minaur.