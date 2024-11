Il retroscena: panchina Trapani, bivio Aronica. Due nomi valutati

Salvatore Aronica è stato promosso dal patron Antonini sulla panchina del Trapani fino alla conclusione della stagione, a patto che arrivino i risultati giusti. Ma il pareggio in rimonta subito a Monopoli (da 2-0 a 2-2) anche per alcune valutazioni errate e rinunciatarie dell’allenatore ha messo in bilico la posizione. Da quel pareggio il Trapani è peggiorato, al punto che la partita contro la Cavese potrebbe essere decisiva. In caso di una nuova frenata, il Trapani cambierebbe allenatore e sono due i nomi valutati: Fabrizio Castori (si tratterebbe di un ritorno) e Michele Pazienza, esonerato dall’Avellino all’inizio di questa stagione. Così rivela il nostro Alfredo Pedullà.