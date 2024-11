L’EPT APPRODA A PRAGA PER L’ULTIMA TAPPA DELLO EUROPEAN POKER TOUR 2024

L’EPT farà ritorno a Praga dal 4 al 15 dicembre per chiudere in bellezza il 2024. Con 12 giorni di poker sportivo e attività collaterali, sarà un evento imperdibile.

La storia, l’architettura e la cultura di Praga, una delle più antiche e incantevoli città europee, la rendono un’incredibile meta da visitare e il luogo perfetto per ospitare l’ultima tappa dell’anno dell’European Poker Tour (EPT).

Il torneo, che sarà di nuovo ospitato presso il King’s Casino Prague, inizierà il 4 dicembre con il Main Event Eureka, seguito dall’Eureka Cup e dall’High Roller, che precedono l’inizio dell’azione dell’EPT, previsto per lunedì 9 dicembre.

Eureka:

Main Event Eureka: dal 4 al 9 dicembre

Eureka Cup: dal 7 all’8 dicembre

High Roller Eureka: dall’8 al 9 dicembre

EPT

Main Event EPT: dal 9 al 15 dicembre

Super High Roller EPT: dall’8 al 10 dicembre

Mystery Bounty EPT: dall’11 al 13 dicembre

Main Event EPT Mixed Game: dal 12 al 14 dicembre

EPT High Roller: dal 13 al 15 dicembre

I programmi completi dell’Eureka e dell’EPT sono consultabili qui.

MAIN EVENT MIXED GAME

Per la prima volta, l’EPT includerà un Main Event EPT Mixed Game – 10 Game, della durata di tre giorni, dal 12 al 14 dicembre.

Mentre a Praga ci sarà un 8-Game il 5 e 6 dicembre, in futuro l’EPT concentrerà nella settimana finale tutti gli eventi Mixed Game in programma, permettendo così ai giocatori di soggiornare per meno tempo pur potendo partecipare a tutto ciò che desiderano, ma a costi ridotti e con una minor durata dell’evento.

SPIN & GO CHAMPIONSHIP LIVE

L’European Poker Tour ha annunciato una fantastica novità nell’ambito della tappa di Praga: uno Spin & Go Championship live dove i giocatori si affronteranno in un evento di due giorni, sabato 14 e domenica 15, che rifletterà l’esperienza dello Spin&Go in un contesto di gioco dal vivo.

EMOZIONANTI ATTIVITÀ PER I GIOCATORI ANCHE LONTANO DAI TAVOLI

Un entusiasmante ed esclusivo programma di attività sarà disponibile giorno e notte per permettere ai giocatori di rilassarsi e godersi appieno l’esperienza di un evento live.

Ecco alcuni dei principali eventi in programma: crociera sul fiume Vltava, venerdì 6 e giovedì 12 dicembre; curling sul ghiaccio, sabato 7 dicembre e sabato 14 dicembre; party dei giocatori presso il Cloud 9, domenica 8 dicembre.

DIRETTA STREAMING IN ITALIANO

Sarà possibile seguire lo streaming italiano del torneo sulla pagina YouTube di PokerStarsNews, ma la diretta sarà disponibile anche su altri siti web:

– sezione Poker Sportivo su PokerStarsNews.it

– sezione Poker Sportivo su Sportitalia.it