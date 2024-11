Questa mattina in allenamento Morata ha riportato in uno scontro di gioco un forte trauma cranico. E’ stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo. Ora Alvaro sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi.

A questo punto, l’attaccante spagnolo difficilmente ci sarà sabato pomeriggio contro il Cagliari, match in programma alle 18.