Vogliacco raggiunge il Como al 92’: cuore Genoa, rammarico lariano

Con il cuore e con la grinta il Genoa raggiunge il Como ottenendo un punto nell’anticipo del Ferraris. Lariani avanti dopo una prima frazione perfetta: la capitalizzazione del vantaggio viene siglata da Da Cunha. Ospiti che costruiscono gioco con grande padronanza, ma dimostrano di avere poco cinismo in fase offensiva. Annullato il raddoppio a Cutrone per fuorigioco millimetrico. E nel finale il Grifone la riacciuffa per i capelli con il gol di Vogliacco al 92’, bravo a depositare in mischia dopo la sponda di Pinamonti.

La gara è stata anche sospesa per due minuti a causa di un lancio di oggetti verso il guardalinee.