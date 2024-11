Ali Ahmed: non solo il Bologna sul talento del Vancouver Whitecaps

Ali Ahmed, esterno sinistro classe 2000 di proprietà del Vancouver Whitecaps, ha attirato l’attenzione di alcuni club di Serie A durante la stagione. Secondo Sportitalia, sia il Bologna che altre due squadre italiane lo stanno monitorando da vicino.

Ahmed è uno dei giocatori chiave per l’allenatore italiano dei Vancouver Whitecaps, Vanni Sartini, che lo ha schierato titolare 17 volte su 24 partite in questa stagione di MLS. Durante l’annata, il canadese ha dovuto fermarsi due volte per infortuni, a gennaio e settembre, ma ha comunque contribuito con 1 gol e ha conquistato una convocazione in nazionale. Attualmente, il suo contratto è in scadenza il 31 dicembre 2025, con un’opzione di prolungamento di un anno a favore del club.

LORENZO LEPORE