Djokovic si ferma, indiscrezione clamorosa: cambia tutto nel ranking Atp

Novak Djokovic, clamorosa indiscrezione che riguarda l’atleta serbo: stop inevitabile. Cambia tutto nel ranking Atp

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che le ultime notizie e indiscrezioni che riguardano Novak Djokovic non potevano affatto passare inosservate. La sua ultima decisione presa ha diviso soprattutto i suoi tifosi. Ovviamente ci riferiamo alla scelta di non partecipare alle ATP Finals in quel di Torino.

Il tutto nonostante avesse ottenuto la qualificazione. Il motivo di questo “forfait”? Un infortunio che sta cercando di smaltire e che non gli sta lasciando alcuna tregua. Anche se, allo stesso tempo, hanno fatto il giro del web e dei social le foto, insieme alla sua famiglia, in vacanza alle Maldive.

Senza dimenticare, inoltre, il suo impegno che ha preso con l’amico Del Potro per una esibizione, in Argentina, per salutare l’atleta sudamericano. Insomma, indiscrezioni che i media serbi avevano lanciato ed, allo stesso tempo, fatto capire agli amanti del tennis che difficilmente avrebbe presenziato alle Finals nel capoluogo piemontese.

Djokovic, ora non ci sono più dubbi: cambia tutto nel ranking Atp

In molti, a questo punto, si stanno ponendo la classica domanda di rito: il prossimo anno sarà l’ultimo? Anche perché gli ultimi dati che lo riguardano parlano chiaro: nel 2024 ha disputato meno tornei rispetto a quelli precedenti. Di conferme, però, non ce ne sono visto che si trattano solamente di ipotesi. Ed è per questo motivo che in molti ipotizzano, sempre di più, che potrebbe iniziare il nuovo anno con l’ATP di Brisbane. Ovviamente per arrivare agli “Australian Open” con qualche match in più nelle gambe.

A Melbourne, quindi, non dovrebbe mancare. Non è da escludere che, dopo l’Australia, potrebbe volare per la California in occasione delle “Indian Wells“. Segno del fatto che potrebbe non andare a Miami, ma direttamente per Montecarlo. Tra le tappe che potrebbe seriamente saltare spunta anche quella di Madrid ed invece giocare a Roma. Due tornei sul rosso prima del Roland Garros. Proprio quest’ultimo potrebbe essere il suo ultimo obiettivo della stagione.

Dopodiché potrebbe essere il turno del Masters 1000 a Cincinnati. Dopo il torneo di New York bisognerà capire se giocherà la Davis Cup, prima di Shanghai, torneo che potrebbe giocare il prossimo anno. Al netto anche di ciò che potrebbe accadere la prossima stagione tra Finals e Davis Djokovic potrebbe anche disputare solamente 11 tornei nel 2025. Almeno questo è quello che fanno sapere (e che ipotizzano) dalla Serbia. Un futuro ancora tutto da scrivere per Nole che, però, si sta godendo questi giorni di relax.