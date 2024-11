L’ex attaccante di Inter e PSG, Mauro Icardi, ora al Galatasaray, ieri è uscito infortunato nel finale della gara vinta dai turchi contro il Tottenham.

Stamattina gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Stagione dunque finita per l’argentino, visto che i tempi di recupero sono previsti in non meno di 6 mesi.