Lacrime per Alcaraz, gesto da brividi: tifosi in ginocchio

Carlos Alcaraz si è reso protagonista di un gesto da brividi che ha fatto venire le lacrime agli occhi agli spagnoli: i dettagli sul numero tre al mondo

Come noto, il popolo spagnolo sta attraversando purtroppo uno dei momenti più difficili della sua storia recente a causa della scia di terrore e morte lasciata dalla Dana. Il disastroso evento naturale ha prima colpito violentemente la parte orientale del Paese – inondando la zona interna di Valencia con punte di 400 mm di pioggia in sei ore – per poi spostarsi in Catalogna creando ulteriore apprensione e allarme.

Pesantissimo il bilancio delle vittime, oltre 200, e i numeri in tal senso sono in continua evoluzione. Così come lo sono i numeri relativi ai dispersi e agli sfollati, nonché quelli ai danni ad abitazioni ed attività commerciali, poche quelle rimaste agibili dopo la furia del vento e, soprattutto, delle inondazioni che hanno inoltre creato gravi problemi di viabilità. Si tratta di una vera e propria tragedia, che ha sconvolto non solo il popolo spagnolo ma l’Europa intera, preoccupatissima del fatto che tali fenomeni, ormai, si verificano sempre con maggior frequenza ed intensità.

Tragedia “Dana” a Valencia, bellissimo gesto di Alcaraz e Ferrero: i dettagli

Fortunatamente la Spagna è stata abbracciata anche da una grandissima ondata di solidarietà. Tanti i personaggi illustri che si stanno mobilitando per aiutare la popolazione delle città colpite, dando un concreto aiuto ai soccorsi, inviando materiali di prima necessità o facendo donazioni. Tra questi ci sono anche due connazionali delle vittime, i quali hanno deciso di avviare un’iniziativa di encomiabile valore sociale. Ci riferiamo al giovane tennista Carlos Alcaraz e al suo coach Juan Carlos Ferrero.

Nel dettaglio, Alcaraz e Ferrero – tramite l’Academy del coach situata ad Alicante – hanno pensato di dare vita ad una raccolta fondi di beneficenza. Più precisamente ad un’asta in cui vengono messe in palio alcune loro magliette, con base di partenza fissata a 150 euro.

Il ricavato andrà devoluto per intero alle persone più colpite dalla Dana, e sia il classe 2003 murciano che l’ex numero uno al mondo hanno già dato il loro contributo, aggiudicandosi nelle scorse ore le rispettive maglie. Una bellissima iniziativa, che speriamo possa dare frutti importanti portando un po’ di calore e serenità a tutti coloro i quali, adesso, stanno vivendo ore strazianti.