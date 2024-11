Serie A, 12esima giornata: sabato il derby della Mole, domenica Inter-Napoli!

Sarà una 12esima giornata di Serie A da tener d’occhio. Diverse, infatti, sono le sfide che si preannunciano ricche di emozioni e che possono rimescolare la classifica.

Sabato, alle ore 20,45, si giocherà il derby della Mole tra Juventus e Torino. All’Allianz Stadium, la squadra di Thiago Motta proverà a centrare la seconda vittoria di fila, dopo l’affermazione contro l’Udinese. Attualmente, la Vecchia Signora occupa la sesta posizione con 21 punti; discorso diverso per i granata, decimi con 14 punti e reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria della Juventus vale 1,55 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,52 e su WilliamHill 1,57. Da segnalare anche la quota dell’Under 2,5 finale: su Planetwin365 si parla di 1,65 volte la posta; su Betclic 1,58 e su Unibet 1,60. Interessante anche la quota della giocata “Handicap X (-1)”, ipotizzando un’affermazione per massimo una rete di scarto da parte dei bianconeri: si parla di 3,28 volte la posta; su Betclic 3,27 e su WilliamHill 3,20.

Nella giornata di domenica, alle ore 15, si giocherà Roma-Bologna. I giallorossi stanno vivendo una crisi di risultati: hanno perso tre delle ultime quattro partite e occupano attualmente la 12esima posizione con 13 punti. I felsinei, invece, hanno vinto le ultime due gare disputate e ora sono noni con 15 punti. Partono leggermente favoriti i capitolini: il successo della Roma è dato a 2,07 su Planetwin365; su WilliamHill 2,05 e su Betclic 2,01. Da segnalare anche la quota dell’Over 2,5 finale: si parla di 2,03 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,98 e su WilliamHill 2,10.

Infine grandissima chiusura di giornata con Inter-Napoli. Il big match potrebbe ribaltare la situazione della testa della classifica: i nerazzurri sono attualmente secondi con 24 punti, uno in meno dei partenopei capolista. Davanti ai propri tifosi, la squadra di Inzaghi ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate contro il Napoli. Che possa ripetersi? La vittoria dell’Inter è proposta da Planetwin365 a 1,82; su Betclic 1,79 e su Unibet 1,84. Non è da escludere che questa gara non possa offrire grandi emozioni sotto il profilo dei gol realizzati: l’Under 2,5 è quotato 1,90 su Planetwin365 e WilliamHill mentre su Betclic si parla di 1,80 volte la posta.