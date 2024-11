UFFICIALE nuovo pilota alla Red Bull: scelta fatta

Il dado è tratto, la scelta è stata fatta, non ci sono più dubbi: è arrivata l’ufficializzazione di un nuovo pilota della Red Bull

Un rocambolesco e spettacolare Gran Premio del Brasile ha visto ritornare alla vittoria Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha tirato fuori gli artigli proprio nel momento clou del Mondiale. Ora i punti di vantaggio sul suo più immediato inseguitore, Lando Norris, a tre Gran Premi dal termine sono 62.

Uno scatto in avanti, quello del tre volte iridato, che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del titolo mondiale. Insomma, il quarto alloro iridato sembra a portata di mano del portacolori della Red Bull che a questo punto ha il destino nelle sue mani.

Come solo i campioni sanno fare, Max Verstappen, dunque, nel momento decisivo ha piazzato il colpo di reni che potrebbe regalargli il quarto mondiale di fila riportando il sereno a Milton Keynes dove già sono proiettati alla prossima stagione: infatti, è arrivata l’ufficializzazione di un nuovo pilota.

Red Bull, Nikola Tsolov nuovo pilota per la Formula 3

Se il portacolori della Red Bull ha le mani sul titolo iridato piloti, quello costruttori sembra un discorso tra la McLaren e la Ferrari, con la scuderia di Woking che al momento vanta 36 punti di vantaggio sul Cavallino Rampante.

Una Red Bull quasi fuori dai giochi per il titolo costruttori è la diretta conseguenza del deludente rendimento di Sergio Perez tant’è vero che nel paddock si rincorrono le voci circa un suo ‘taglio’. Ma al momento il messicano resta al suo posto. Se, dunque, non ci sono (finora) novità nella line-up per la Formula 1, la Red Bull ha annunciato che il talentuoso 17enne Nikola Tsolov dal 2025 arricchirà il già corposo vivaio del suo ‘Red Bull Junior Team’.

Oltre al supporto del team anglo-austriaco, il 17enne driver bulgaro disputerà con una monoposto della Campos Racing con livrea Red Bull il prossimo campionato di F3, il terzo consecutivo. Dunque, chiusa l’esperienza con il team ART Grand Prix e interrotta la permanenza in Alpine Academy, le strade di Nikola Tsolov e di Campos Racing si incrociano nuovamente.

Nel 2022, infatti, il 17enne bulgaro ha trascorso il suo primo anno al volante di una monoposto proprio con il team spagnolo disputando il campionato di Formula 4 spagnola. L’impatto è stato devastante: 13 vittorie e 18 podi sulle 21 gare in programma e l’inevitabile conquista del titolo. Insomma, ‘piccoli’ Max Verstappen crescono nel florido vivaio della Red Bull che con congruo anticipo programma il futuro perché sia sempre vincente così come lo è stato nelle ultime stagioni.