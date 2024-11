Bagnaia-Martin, colpo di scena in vista di Barcellona: torna tutto in bilico

Bagnaia-Martin, importante colpo di scena in vista del GP di Barcellona: adesso tutto torna in bilico dopo il recente annuncio

Nell’ultimo Gran Premio della Malesia a trionfare è stato Pecco Bagnaia che tiene ancora aperte le speranze per una vittoria del Mondiale nonostante l’ampio distacco. In vista del prossimo impegno dei piloti, che si verificherà in Catalogna, potrebbe arrivare un vero e proprio colpo di scena. Torna decisamente tutto in bilico: possibile assist dal compagno di team.

Tra coloro che sono usciti delusi dall’appuntamento in Malesia, ovviamente, non può che esserci anche Enea Bastianini. Il suo obiettivo, così come quello di altri suoi colleghi, è quello di potersi riscattare in vista del prossimo impegno in quel di Barcellona. Nulla da fare, quindi, per il nativo di Rimini che sperava di poter ottenere di meglio a Sepang.

Per due volte è salito sul terzo gradino. Anche se ha dovuto “ringraziare” le cadute di Bagnaia e Marquez. La classifica generale parla chiaro: ora il terzo posto complessivo dista solamente un punto. A Barcellona, quindi, userà tutte le sue energie per poter battere Marquez e allo stesso tempo dare una eventuale mano a distanza a Bagnaia.

MotoGP, a Barcellona possibile colpo di scena: le ultime

Lo stesso Bastianini, però, non ha digerito la mancata vittoria in Malesia. A differenza dello scorso anno quando era salito sul gradino più alto. Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di “Motosan.es” ha rivelato: “Nella prima partenza sono andato molto bene. Prima terzo e poi quinto. Dopo aver superato Morbidelli ero più lento di Pecco e Jorge. Ho deciso di rimanere caldo. Quando Marc è caduto, mi ha regalato il podio. A Sepang volevo vincere ma non ci sono riuscito”.

Mai come quest’anno, però, il riminese ha ammesso di aver avuto molta più difficoltà con le gomme rispetto agli altri anni. In particolar modo con l’anteriore. Al netto dei problemi tecnici inoltre non è mancata la domanda su una possibilità di aiutare Bagnaia (in modo tale da strappare la vittoria a Martin), a Barcellona.

Risposta netta per il pilota della rossa: “Potremmo aiutarci a vicenda! Forse sì o forse no. Tutto dipenderà da come si svilupperà la gara. E’ molto difficile per entrambi. Valuteremo la situazione sul momento. Per Pecco non sarà facile conquistare il titolo. Per me sarà più semplice ottenere il terzo posto nel mondiale“. Anche se l’idea di correre in Spagna, dopo quanto sta accadendo a Valencia per via dell’alluvione, non convince del tutto il pilota italiano.