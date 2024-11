Daniele Scardina, confessione struggente sulle sue condizioni: l’annuncio

I fan di Daniele Scardina sono sempre in pensiero per le condizioni dell’ex pugile, dopo la grave emorragia celebrale di un paio di anni fa: ecco l’ultimo annuncio

Daniele Scardina prima del grave problema di salute che ha sconvolto la sua vita aveva raggiunto l’apice. La classica storia del ragazzo di strada che era riuscito a realizzare i suoi sogni. Cresciuto in un quartiere di Milano, il classe ’92 era arrivato a realizzarsi, diventando un pugile professionista di fama mondiale grazie ai suoi sforzi e alla sua forza. La classica storia da raccontare a bambini e ragazzi che sperano di riuscire a scappare da una realtà particolare con la quale convivono tutti i giorni.

Poi all’improvviso, poco meno di due anni fa, questo sogno è stato spezzato. Il pugile, infatti, mentre era ad allenarsi ebbe una grave emorragia celebrale che l’hanno costretto al coma per diversi mesi. Le sue condizioni di vita erano apparse sin da subito critiche, nessuno sapeva se ce l’avrebbe fatta o no. King Toretto però è da sempre un grande lottatore e ha superato anche questa. Oggi può raccontare questa brutta storia, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Daniele Scardina choc, fan in ansia per le sue condizioni: arriva l’annuncio

Superata la fase critica, adesso il sogno è un altro. E qui viene fuori tutta la difficoltà in cui è costretto a vivere oggi giorno. La confessione sulle sue condizioni è davvero struggente: è arrivato l’annuncio da parte dello stesso King Toretto lasciando in ansia diversi fan.

“Non sogno più a occhi chiusi. Ma sogno ad occhi aperti di tornare a camminare”, questo è il mantra che va asserendo l’ex fidanzato di Diletta Leotta. Perché per qualche tempo l’ex pugile era riuscito anche a conquistare il cuore della bella giornalista, il sogno di molti italiani. Oggi King Toretto non è più quel ragazzo che sogna di farcela a riuscire a sfondare nel mondo del pugilato ma di tornare ad avere una vita normale. Tornare a camminare, questo è il primo obiettivo da realizzare.

I medici non sanno se e quando potrà riuscirci ma di sicuro con la forza di volontà con la quale ce l’ha sempre fatta, è probabile che Daniele riesca a centrare anche questo obiettivo. Anche perché quando si mette in testa una cosa difficilmente molla fin quando non l’ha raggiunta. Da quando è uscito dall’ospedale è tornato a vivere a Milano, insieme alla mamma che se ne prende cura. Pur riacquistando facoltà cognitive e di parola, non riesce ancora a camminare. Si è raccontato a diverse interviste, l’ultima a “Le Iene”. Il sogno massimo quello di poter tornare sul ring, ovviamente è ad oggi impossibile.