Roma, Bologna ultima spiaggia per Juric?

Non bastano le solite risposte in conferenza stampa, ormai basta andare tra i tifosi della Roma che sanno dire per filo e per segno cosa potrebbe dire Ivan Juric al termine di una partita dei giallorossi.

La piazza giallorossa è stanca, vuole risposte immediate e, soprattutto, delle formazioni migliori: contro il Bologna, per il tecnico croato potrebbe essere l’ultima panchina nella Capitale qualora non dovesse arrivare un risultato soddisfacente.

Contro l’Union SG è arrivato l’ultimo risultato negativo di un’Europa League iniziato come peggio non si potrebbe e con una sola vittoria (a fatica contro la Dinamo Kiev in 4 partite, ndr.)… senza dimenticare un campionato che continua a regalare più dispiaceri che gioie e, con la Roma attualmente al 12esimo posto in classifica frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte con 12 reti segnate e 14 subite. Urge un cambio di passo immediato… altrimenti per Juric potrebbe essere davvero l’ultima possibilità!