Roma, Juric: “Dybala non ci sarà, Pellegrini da valutare. Hummels? Mai un litigio”

Conferenza stampa pre-Bologna, per l’allenatore della Roma, Ivan Juric. Di seguito le sue dichiarazioni: “Con tutta sincerità ci sono momenti in cui sento la squadra, e momenti negativi in cui non vedo la differenza in concentrazione o prestazioni. Dove non vedo la mia squadra. Cerco sempre di essere molto sincero. Contro l’Union ho visto la squadra distratta, con passaggi inventati e non giuste. Non sul pezzo che faccio fatica ad accettare dopo Firenze. Bella partita a Torino e a Verona, ma bisogna continuare a fare. Hummels? Mai un litigio, è un vero professionista. Per me è una scelta tecnica e devo scegliere uno come ha fatto Cristante e ha fatto bene. Non c’è litigio e non c’è niente. Per me è molto semplice. So che è pesante e anche io mi aspettavo di più. Ma fino ad adesso devo essere onesto verso il mio lavoro. Non c’è mai stato un problema con lui. Ho richieste e c’è onestà professionale. Dybala non ci sarà e ha sentito un fastidio. Pellegrini ancora ci devo pensare. Ndicka ha recuperato e si è riposato. Secondo me abbiamo tirato fuori tutto a Firenze. Ho la coscienza pulita e non faccio nessun passo indietro. Non è facile perchè a volte vedo la squadra che c’è e altre volte che non c’è. Ma io non faccio nessun passo indietro.”